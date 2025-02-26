https://ria.ru/20250226/vtb-2001791599.html

ВТБ предложил обновить речные порты и сельхозпредприятия с помощью ГЧП

ВТБ предложил обновить речные порты и сельхозпредприятия с помощью ГЧП - РИА Новости, 26.02.2025

ВТБ предложил обновить речные порты и сельхозпредприятия с помощью ГЧП

Механизм государственно-частного партнерства может быть распространен на финансирование строительства речных портов и очистных систем в сельскохозяйственной... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:24:00+03:00

2025-02-26T18:24:00+03:00

2025-02-26T18:24:00+03:00

втб (банк)

виталий сергейчук

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Механизм государственно-частного партнерства может быть распространен на финансирование строительства речных портов и очистных систем в сельскохозяйственной отрасли, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса". Сергейчук выступил в рамках пленарной сессии "Вчера, сегодня, завтра: как поддержать инфраструктурный рынок в стремительно меняющихся экономических условиях". "Среди перспективных направлений, в которых можно эффективно использовать механизм ГЧП, – речные порты, очистные системы в сельскохозяйственной отрасли. Знаю, что министерство сельского хозяйства РФ экспериментирует в этом направлении с точки зрения ГЧП", - привели в ВТБ слова Сергейчука. Он отметил, что с точки зрения применения механизма ГЧП нужно рассматривать и такие отрасли как образование, медицина, дорожное строительство, в которых уже есть успешные ГЧП-проекты. "Потрясающие цифры по автомобильной сети, объем инвестиций в их развитие измеряется цифрой от 10 триллионов рублей и больше. Развитие высокоскоростных магистралей – это еще приблизительно такая же сумма. Такие масштабные проекты можно реализовать только с помощью партнерства государства, частного бизнеса и банковского сектора", - сказал топ-менеджер ВТБ. По его словам, для развития рынка ГЧП и концессий необходимо инициировать меры стимулирования и поддержки, которые позволят увеличить кратность и объем инвестиций в инструменты ГЧП. В частности, ВТБ считает целесообразным создать согласованный правительством пул приоритетных инфраструктурных проектов на ближайшие годы с разбивкой по отраслям и источникам финансирования (ГЧП/прямое государственное финансирование). Это даст участникам рынка ясное понимание того, в каких проектах и в каком формате они могут участвовать. Также актуален вопрос о высоких нормах резервирования капитала по концессионным инфраструктурным проектам. "Группа ВТБ совместно со Сбербанком и участниками синдиката банков прошли подобное упражнение в рамках проекта по строительству ВСМ "Москва – Санкт-Петербург". Было подписано крупнейшее концессионное соглашение, часть поддержки была оказана как с помощью банковских инструментов, так и с использованием средств ФНБ. Мы со своей стороны подтвердили довольно внушительный объем инвестиций и готовы участвовать в финансировании этого проекта, направленного на развитие близлежащих территорий, технологий, передовых решений. На наш взгляд, таких проектов должно быть больше", - подчеркнул Сергейчук. В ВТБ напомнили, что банк является одним из лидеров рынка ГЧП и концессий как по финансированию проектов, так и в части реализации полного цикла - как концессионер, особенно в области транспорта и логистики. В общей сложности с 2007 года группа ВТБ привлекла в отечественную инфраструктуру 1 триллион рублей, значительная часть этих проектов была реализована с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью более 600 миллиардов рублей. Объем инвестиций по новым ГЧП-проектам, находящимся в работе ВТБ и планируемым к реализации в ближайшие годы, составляет сопоставимую сумму.

https://ria.ru/20250220/vtb-2000611610.html

https://ria.ru/20250212/vtb-1998910399.html

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втб (банк), виталий сергейчук, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)