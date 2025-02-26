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ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001639132.html
ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ снизили активность и попытки контратак в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:00:00+03:00
2025-02-26T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. ВСУ снизили активность и попытки контратак в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ ведут в основном позиционные бои с минимальным использованием дронов и артиллерии. "В последнее время фиксируется значительное снижение активности украинских боевиков в районе Волчанска и Липцов. ВФУ ведут, в основном, позиционные боевые действия, а количество накатов на наши позиции сведено к минимуму. Также сокращено использование тяжелых дронов и артиллерии", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он отметил, что на некоторых украинских опорных пунктах отмечается снижение численности пехоты и отмечен факт самовольного оставления позиций в южной части Волчанска.
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ снизили активность и попытки контратак в районе Волчанска и Липцов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. ВСУ снизили активность и попытки контратак в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ ведут в основном позиционные бои с минимальным использованием дронов и артиллерии.
"В последнее время фиксируется значительное снижение активности украинских боевиков в районе Волчанска и Липцов. ВФУ ведут, в основном, позиционные боевые действия, а количество накатов на наши позиции сведено к минимуму. Также сокращено использование тяжелых дронов и артиллерии", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он отметил, что на некоторых украинских опорных пунктах отмечается снижение численности пехоты и отмечен факт самовольного оставления позиций в южной части Волчанска.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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