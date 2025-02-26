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Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе - РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:19 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/veteran-2001614399.html
Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе
Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе - РИА Новости, 26.02.2025
Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе
Потепление в отношениях между США и Россией дает надежду на то, что возобновятся памятные церемонии в честь исторической Встречи на Эльбе, многие годы... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:19:00+03:00
2025-02-26T03:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
сергей лавров
сергей рябков
юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости (Дмитрий Злодорев). Потепление в отношениях между США и Россией дает надежду на то, что возобновятся памятные церемонии в честь исторической Встречи на Эльбе, многие годы проходившие у знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба почти 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. "Надежда всегда живет в моем ДНК", - сказал Кон, отвечая на вопрос о том, надеется ли он на восстановление традиции после того, как США и Россия возобновили диалог впервые с начала конфликта на Украине. Администрация США отменила традицию проведения церемоний в честь исторической встречи на Эльбе после того, как отношения между Вашингтоном и Москвой существенно осложнились из-за украинского конфликта. Кон, которому сейчас 99 лет, в составе американских войск встретился с советскими солдатами на Эльбе в апреле 1945 году. В течение многих лет он принимал активное участие в церемонии у памятного знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище, которую устраивало посольство РФ в США. Ветеран рекомендовал обратиться к американским властям по поводу возможности проведения церемонии в нынешнем году. "До 25 апреля, когда будет отмечаться годовщина, еще есть время. Я бы предложил немного подождать и потом заранее узнать у администрации Арлингтонского кладбища, готовы ли они принять российского посла на церемонии. Если там ответят отказом, то нужно обращаться в госдепартамент США", - сказал он. Кон также выразил готовность участвовать во всех памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, которые проходят в районе Вашингтона. "Я буду рад принять участие в любой церемонии", - сказал он. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. В середине декабря Рябков сообщал, что российская сторона направила США запрос на агреман новому послу в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250112/ssha-1993306110.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, сергей рябков, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран из США надеется на возобновление церемоний в честь Встречи на Эльбе

Ветеран Кон надеется, что в США возобновятся церемонии в честь Встречи на Эльбе

© РИА Новости / Аркадий Шайхет | Перейти в медиабанкВстреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе
Встреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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Встреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости (Дмитрий Злодорев). Потепление в отношениях между США и Россией дает надежду на то, что возобновятся памятные церемонии в честь исторической Встречи на Эльбе, многие годы проходившие у знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба почти 80 лет назад, 25 апреля 1945 года.
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"Надежда всегда живет в моем ДНК", - сказал Кон, отвечая на вопрос о том, надеется ли он на восстановление традиции после того, как США и Россия возобновили диалог впервые с начала конфликта на Украине.
Администрация США отменила традицию проведения церемоний в честь исторической встречи на Эльбе после того, как отношения между Вашингтоном и Москвой существенно осложнились из-за украинского конфликта.
Кон, которому сейчас 99 лет, в составе американских войск встретился с советскими солдатами на Эльбе в апреле 1945 году. В течение многих лет он принимал активное участие в церемонии у памятного знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище, которую устраивало посольство РФ в США.
Ветеран рекомендовал обратиться к американским властям по поводу возможности проведения церемонии в нынешнем году. "До 25 апреля, когда будет отмечаться годовщина, еще есть время. Я бы предложил немного подождать и потом заранее узнать у администрации Арлингтонского кладбища, готовы ли они принять российского посла на церемонии. Если там ответят отказом, то нужно обращаться в госдепартамент США", - сказал он.
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Кон также выразил готовность участвовать во всех памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, которые проходят в районе Вашингтона. "Я буду рад принять участие в любой церемонии", - сказал он.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. В середине декабря Рябков сообщал, что российская сторона направила США запрос на агреман новому послу в Вашингтоне.
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