https://ria.ru/20250226/ukraina-2001691044.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:39:00+03:00
2025-02-26T12:39:00+03:00
2025-02-26T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской областях прозвучал в 12.04 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980470.html
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днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога