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В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001690185.html
В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии
В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.02.2025
В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии
Отключения электроэнергии введены в среду в Одесской и Днепропетровской областях на Украине после повреждений энергообъектов, сообщает национальная... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:33:00+03:00
2025-02-26T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
россия
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Отключения электроэнергии введены в среду в Одесской и Днепропетровской областях на Украине после повреждений энергообъектов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В компании во вторник сообщали, что в среду на всей территории Украины будут применяться ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. "В Одесской и Днепропетровской областях операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями… Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное… оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html
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в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии

В Одесской и Днепропетровской областях ввели отключения электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Отключения электроэнергии введены в среду в Одесской и Днепропетровской областях на Украине после повреждений энергообъектов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
В компании во вторник сообщали, что в среду на всей территории Украины будут применяться ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса.
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"В Одесской и Днепропетровской областях операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями… Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное… оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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