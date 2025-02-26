https://ria.ru/20250226/ukraina-2001690185.html

В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии

В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.02.2025

В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии введены в среду в Одесской и Днепропетровской областях на Украине после повреждений энергообъектов, сообщает национальная... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:33:00+03:00

2025-02-26T12:33:00+03:00

2025-02-26T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Отключения электроэнергии введены в среду в Одесской и Днепропетровской областях на Украине после повреждений энергообъектов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В компании во вторник сообщали, что в среду на всей территории Украины будут применяться ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. "В Одесской и Днепропетровской областях операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями… Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное… оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html

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в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины