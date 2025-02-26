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СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны - РИА Новости, 26.02.2025
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07:53 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001630934.html
СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны
СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны
Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году, тендеры на их реализацию будут объявлены в апреле-мае, сообщила турецкая... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:53:00+03:00
2025-02-26T07:53:00+03:00
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году, тендеры на их реализацию будут объявлены в апреле-мае, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений, вызванных конфликтом, и в восстановлении. "Контакты по восстановлению Украины, некоторые регионы которой сильно пострадали во время войны, ускорились. В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты",- сообщило издание. Уточняется, что главным приоритетом является обновление существующих таможенных постов на автомагистралях, строительство новых, создание общенациональной системы платных автомагистралей. "Как стало известно, в досье вошли проекты в сфере энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения", - сообщила газета.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001190935.html
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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны

Türkiye: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году, тендеры на их реализацию будут объявлены в апреле-мае, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений, вызванных конфликтом, и в восстановлении.
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"Контакты по восстановлению Украины, некоторые регионы которой сильно пострадали во время войны, ускорились. В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты",- сообщило издание.
Уточняется, что главным приоритетом является обновление существующих таможенных постов на автомагистралях, строительство новых, создание общенациональной системы платных автомагистралей.
"Как стало известно, в досье вошли проекты в сфере энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения", - сообщила газета.
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