https://ria.ru/20250226/ukraina-2001630934.html

СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны

СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны

Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году, тендеры на их реализацию будут объявлены в апреле-мае, сообщила турецкая... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:53:00+03:00

2025-02-26T07:53:00+03:00

2025-02-26T07:53:00+03:00

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году, тендеры на их реализацию будут объявлены в апреле-мае, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений, вызванных конфликтом, и в восстановлении. "Контакты по восстановлению Украины, некоторые регионы которой сильно пострадали во время войны, ускорились. В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты",- сообщило издание. Уточняется, что главным приоритетом является обновление существующих таможенных постов на автомагистралях, строительство новых, создание общенациональной системы платных автомагистралей. "Как стало известно, в досье вошли проекты в сфере энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения", - сообщила газета.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001190935.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001305021.html

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