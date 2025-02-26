https://ria.ru/20250226/turtsija-2001662236.html

Турецкие банки рассчитывают на смягчение санкций против России

Турецкие банки рассчитывают на смягчение санкций против России - РИА Новости, 26.02.2025

Турецкие банки рассчитывают на смягчение санкций против России

Банковский сектор Турции рассчитывает на смягчение санкций в отношении России при администрации президента США Дональда Трампа, это решило бы проблемы с... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:07:00+03:00

2025-02-26T11:07:00+03:00

2025-02-26T11:07:00+03:00

россия

дональд трамп

владимир путин

алексей ерхов

экономика

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Банковский сектор Турции рассчитывает на смягчение санкций в отношении России при администрации президента США Дональда Трампа, это решило бы проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, а пока ситуация остается сложной, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке страны. Американский президент Дональд Трамп заявил ранее в среду, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. "Ожидаем, конечно, что это будет в ближайшее время, при новой администрации США. Пока изменений нет. Это очень помогло бы и решению проблем с платежами. Но пока ситуация остается сложной", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания по решению вопроса с банковскими платежами на фоне вероятного смягчения санкционной политики США. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.

https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000504527.html

https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дональд трамп, владимир путин, алексей ерхов, экономика