Турецкие банки рассчитывают на смягчение санкций против России
Турецкие банки надеются на смягчение санкций против России при Трампе
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Девушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Банковский сектор Турции рассчитывает на смягчение санкций в отношении России при администрации президента США Дональда Трампа, это решило бы проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, а пока ситуация остается сложной, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке страны.
Американский президент Дональд Трамп заявил ранее в среду, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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"Ожидаем, конечно, что это будет в ближайшее время, при новой администрации США. Пока изменений нет. Это очень помогло бы и решению проблем с платежами. Но пока ситуация остается сложной", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидания по решению вопроса с банковскими платежами на фоне вероятного смягчения санкционной политики США.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.