https://ria.ru/20250226/tramp-2001807566.html

Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп

Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025

Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:50:00+03:00

2025-02-26T19:50:00+03:00

2025-02-26T20:11:00+03:00

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сша

дональд трамп

в мире

сергей лавров

украина

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кит келлог

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо"."У нас очень хорошо идут дела с Россией", - заявил он на встрече.Ранее советник Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, дональд трамп, в мире, сергей лавров, украина, российский фонд прямых инвестиций, кит келлог