Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп
Трамп на первой встрече кабинета заявил об очень хорошем взаимодействии с РФ
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо".
"У нас очень хорошо идут дела с Россией", - заявил он на встрече.
Путин сделал Трампу сенсационное предложение
25 февраля, 13:47
Ранее советник Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Макрон загрустил, когда Трамп отказался называть Путина диктатором
24 февраля, 23:43