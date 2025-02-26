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Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025
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19:50 26.02.2025 (обновлено: 20:11 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001807566.html
Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп
Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025
Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо". РИА Новости, 26.02.2025
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сша
дональд трамп
в мире
сергей лавров
украина
российский фонд прямых инвестиций
кит келлог
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо"."У нас очень хорошо идут дела с Россией", - заявил он на встрече.Ранее советник Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
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россия, сша, дональд трамп, в мире, сергей лавров, украина, российский фонд прямых инвестиций, кит келлог
Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Сергей Лавров, Украина, Российский фонд прямых инвестиций, Кит Келлог
Взаимодействие с Россией идет очень хорошо, заявил Трамп

Трамп на первой встрече кабинета заявил об очень хорошем взаимодействии с РФ

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет "очень хорошо".
"У нас очень хорошо идут дела с Россией", - заявил он на встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Путин сделал Трампу сенсационное предложение
25 февраля, 13:47
Ранее советник Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон загрустил, когда Трамп отказался называть Путина диктатором
24 февраля, 23:43
 
РоссияСШАДональд ТрампВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссийский фонд прямых инвестицийКит Келлог
 
 
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