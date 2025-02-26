Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ
Дмитриев: Россия и США заинтересованы в нахождении совместных проектов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, что РФ и США заинтересованы в нахождении совместных экономически обоснованных проектов.
"В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - заявил Дмитриев.
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От отметил, что участники переговоров создали отдельное направление, параллельное политическим дискуссиям, которое будет посвящено деловым сделкам.
Как отмечает издание, Дмитриев добавил, что прошлые контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа не способствовали проведению переговоров в Эр-Рияде.
По словам представителей американской делегации, Дмитриев и его отношения с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть роль в подготовке к переговорам РФ с США.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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