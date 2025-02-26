Рейтинг@Mail.ru
Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 26.02.2025 (обновлено: 09:13 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/ssha-2001635469.html
Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ
Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 26.02.2025
Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:42:00+03:00
2025-02-26T09:13:00+03:00
экономика
россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_0:286:3065:2010_1920x0_80_0_0_30b7e280ebac278b67ab4c5bd4735351.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, что РФ и США заинтересованы в нахождении совместных экономически обоснованных проектов."В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - заявил Дмитриев.От отметил, что участники переговоров создали отдельное направление, параллельное политическим дискуссиям, которое будет посвящено деловым сделкам.Дмитриев также заявил, что всегда выступал за развитие отношений между РФ и США.Как отмечает издание, Дмитриев добавил, что прошлые контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа не способствовали проведению переговоров в Эр-Рияде.По словам представителей американской делегации, Дмитриев и его отношения с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть роль в подготовке к переговорам РФ с США.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250224/alyuminiy-2001379022.html
https://ria.ru/20250226/kosmos-2001616201.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций
Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ

Дмитриев: Россия и США заинтересованы в нахождении совместных проектов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, что РФ и США заинтересованы в нахождении совместных экономически обоснованных проектов.
"В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - заявил Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия готова возобновить поставки алюминия в США, заявил Путин
24 февраля, 23:20
От отметил, что участники переговоров создали отдельное направление, параллельное политическим дискуссиям, которое будет посвящено деловым сделкам.
Дмитриев также заявил, что всегда выступал за развитие отношений между РФ и США.
Как отмечает издание, Дмитриев добавил, что прошлые контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа не способствовали проведению переговоров в Эр-Рияде.
По словам представителей американской делегации, Дмитриев и его отношения с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть роль в подготовке к переговорам РФ с США.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
МКС - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Эксперт назвал полезным диалог с США по космосу
Вчера, 03:54
 
ЭкономикаРоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала