https://ria.ru/20250226/ssha-2001635469.html

Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ

Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 26.02.2025

Россия и США заинтересованы в совместных проектах, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:42:00+03:00

2025-02-26T08:42:00+03:00

2025-02-26T09:13:00+03:00

экономика

россия

сша

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии газете Financial Times после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с участием российской и американской делегаций заявил, что РФ и США заинтересованы в нахождении совместных экономически обоснованных проектов."В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - заявил Дмитриев.От отметил, что участники переговоров создали отдельное направление, параллельное политическим дискуссиям, которое будет посвящено деловым сделкам.Дмитриев также заявил, что всегда выступал за развитие отношений между РФ и США.Как отмечает издание, Дмитриев добавил, что прошлые контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа не способствовали проведению переговоров в Эр-Рияде.По словам представителей американской делегации, Дмитриев и его отношения с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть роль в подготовке к переговорам РФ с США.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250224/alyuminiy-2001379022.html

https://ria.ru/20250226/kosmos-2001616201.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, российский фонд прямых инвестиций