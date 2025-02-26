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Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 26.02.2025
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23:39 26.02.2025 (обновлено: 23:48 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/siriya-2001832187.html
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 26.02.2025
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:39:00+03:00
2025-02-26T23:48:00+03:00
в мире
турция
сирия
анкара (провинция)
хакан фидан
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз.Лавров посетил с визитом турецкую столицу в понедельник, провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история. В принципе, на основе этой истории сложились предыдущие отношения, социальные отношения, экономические отношения, отношения в сфере безопасности, сложившиеся в период правления (экс-президента Сирии Башара) Асада. Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано", - сказал Фидан, отвечая на вопрос ведущего Al Jazeera Arabic о темах его переговоров с Лавровым.
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
турция
сирия
анкара (провинция)
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в мире, турция, сирия, анкара (провинция), хакан фидан, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Турция, Сирия, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии с учетом баз

© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз.
Лавров посетил с визитом турецкую столицу в понедельник, провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«
"Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история. В принципе, на основе этой истории сложились предыдущие отношения, социальные отношения, экономические отношения, отношения в сфере безопасности, сложившиеся в период правления (экс-президента Сирии Башара) Асада. Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано", - сказал Фидан, отвечая на вопрос ведущего Al Jazeera Arabic о темах его переговоров с Лавровым.
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В миреТурцияСирияАнкара (провинция)Хакан ФиданСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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