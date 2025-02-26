https://ria.ru/20250226/siriya-2001832187.html
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 26.02.2025
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:39:00+03:00
2025-02-26T23:39:00+03:00
2025-02-26T23:48:00+03:00
в мире
турция
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анкара (провинция)
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз.Лавров посетил с визитом турецкую столицу в понедельник, провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история. В принципе, на основе этой истории сложились предыдущие отношения, социальные отношения, экономические отношения, отношения в сфере безопасности, сложившиеся в период правления (экс-президента Сирии Башара) Асада. Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано", - сказал Фидан, отвечая на вопрос ведущего Al Jazeera Arabic о темах его переговоров с Лавровым.
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым
Глава МИД Турции сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии с учетом баз