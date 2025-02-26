https://ria.ru/20250226/siriya-2001832187.html

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 26.02.2025

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:39:00+03:00

2025-02-26T23:39:00+03:00

2025-02-26T23:48:00+03:00

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

хакан фидан

сергей лавров

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе визита его российского коллеги Сергея Лаврова в Анкару в понедельник обсудил с ним дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз.Лавров посетил с визитом турецкую столицу в понедельник, провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история. В принципе, на основе этой истории сложились предыдущие отношения, социальные отношения, экономические отношения, отношения в сфере безопасности, сложившиеся в период правления (экс-президента Сирии Башара) Асада. Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано", - сказал Фидан, отвечая на вопрос ведущего Al Jazeera Arabic о темах его переговоров с Лавровым.

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html

турция

сирия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сирия, анкара (провинция), хакан фидан, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде