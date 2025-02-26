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Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом - РИА Новости, 26.02.2025
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09:42 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/shojgu-2001643626.html
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом - РИА Новости, 26.02.2025
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:42:00+03:00
2025-02-26T09:42:00+03:00
в мире
россия
малайзия
куала-лумпур
сергей шойгу
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В аэропорту Шойгу встречал посол России в Малайзии Наиль Латыпов. В рамках визита планируется обсуждение перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. С понедельника Шойгу находился с рабочим визитом в Индонезии.
https://ria.ru/20250226/indoneziya-2001630042.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей шойгу
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Сергей Шойгу
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом

Шойгу приехал в Малайзию, где обсудит углубление военного сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов.
В аэропорту Шойгу встречал посол России в Малайзии Наиль Латыпов.
В рамках визита планируется обсуждение перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия.
С понедельника Шойгу находился с рабочим визитом в Индонезии.
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Президент Индонезии на встрече с Шойгу назвал Путина лучшим другом
Вчера, 07:43
 
В миреРоссияМалайзияКуала-ЛумпурСергей Шойгу
 
 
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