https://ria.ru/20250226/shojgu-2001643626.html
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом - РИА Новости, 26.02.2025
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:42:00+03:00
2025-02-26T09:42:00+03:00
2025-02-26T09:42:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В аэропорту Шойгу встречал посол России в Малайзии Наиль Латыпов. В рамках визита планируется обсуждение перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. С понедельника Шойгу находился с рабочим визитом в Индонезии.
https://ria.ru/20250226/indoneziya-2001630042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей шойгу
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Сергей Шойгу
Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом
Шойгу приехал в Малайзию, где обсудит углубление военного сотрудничества