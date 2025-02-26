https://ria.ru/20250226/shojgu-2001643626.html

Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом

Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом - РИА Новости, 26.02.2025

Шойгу приехал в Малайзию с рабочим визитом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:42:00+03:00

2025-02-26T09:42:00+03:00

2025-02-26T09:42:00+03:00

в мире

россия

малайзия

куала-лумпур

сергей шойгу

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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где он планирует провести переговоры с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В аэропорту Шойгу встречал посол России в Малайзии Наиль Латыпов. В рамках визита планируется обсуждение перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. С понедельника Шойгу находился с рабочим визитом в Индонезии.

https://ria.ru/20250226/indoneziya-2001630042.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей шойгу