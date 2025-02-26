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В России в январе сократилось число выданных автокредитов - РИА Новости, 26.02.2025
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06:08 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001623702.html
В России в январе сократилось число выданных автокредитов
В России в январе сократилось число выданных автокредитов - РИА Новости, 26.02.2025
В России в январе сократилось число выданных автокредитов
Количество выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% к показателю предшествовавшего месяца - до 59,6 тысячи, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:08:00+03:00
2025-02-26T06:08:00+03:00
экономика
москва
россия
московская область (подмосковье)
национальное бюро кредитных историй
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% к показателю предшествовавшего месяца - до 59,6 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2025 года составило 59,6 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 42,7% (в декабре 2024 года – 104,1 тысячи единиц)", - сказано в релизе. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автомобильных кредитов в январе снизилось на 39,7% (с 98,7 тысячи кредитов). Пропорционально снизился и совокупный объем таким кредитов - на 45,8%, до 73,4 миллиарда рублей (в декабре 2024 года – 135,4 миллиарда). В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 48,6% (в январе 2024 года - 143 миллиарда рублей). "После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе наибольшее количество выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в январе было выдано в Москве (3,54 тысячи), Московской области (3,19 тысячи), Татарстане (2,74 тысячи), Краснодарском крае (2,72 тысячи) и Ростовской области (2,48 тысячи). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи в январе по сравнению с декабрем была зафиксирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-49,5%), Ханты-Мансийском АО (-49,2%), а также в Волгоградской (-47,8%), Оренбургской (-47,2%) и Ульяновской (-46,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автомобильных кредитов за месяц сократилось на 37,8% и 42% соответственно.
https://ria.ru/20250129/avtokredit-1996056416.html
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экономика, москва, россия, московская область (подмосковье), национальное бюро кредитных историй
Экономика, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Национальное бюро кредитных историй
В России в январе сократилось число выданных автокредитов

НБКИ: число выданных в России автокредитов в январе сократилось на 42,7%

© Depositphotos.com / SIphotographyПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Depositphotos.com / SIphotography
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% к показателю предшествовавшего месяца - до 59,6 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2025 года составило 59,6 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 42,7% (в декабре 2024 года – 104,1 тысячи единиц)", - сказано в релизе. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автомобильных кредитов в январе снизилось на 39,7% (с 98,7 тысячи кредитов).
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Пропорционально снизился и совокупный объем таким кредитов - на 45,8%, до 73,4 миллиарда рублей (в декабре 2024 года – 135,4 миллиарда). В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 48,6% (в январе 2024 года - 143 миллиарда рублей).
"После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В региональном разрезе наибольшее количество выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в январе было выдано в Москве (3,54 тысячи), Московской области (3,19 тысячи), Татарстане (2,74 тысячи), Краснодарском крае (2,72 тысячи) и Ростовской области (2,48 тысячи).
Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи в январе по сравнению с декабрем была зафиксирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-49,5%), Ханты-Мансийском АО (-49,2%), а также в Волгоградской (-47,8%), Оренбургской (-47,2%) и Ульяновской (-46,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автомобильных кредитов за месяц сократилось на 37,8% и 42% соответственно.
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