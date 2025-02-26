https://ria.ru/20250226/rets-2001761855.html

РЭЦ назвал популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки

РЭЦ назвал популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки - РИА Новости, 26.02.2025

РЭЦ назвал популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки

Особую популярность сегодня в экспортном продвижении на рынки дружественных стран приобретают финансовые инструменты группы Российского экспортного центра... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:40:00+03:00

2025-02-26T16:40:00+03:00

2025-02-26T16:40:00+03:00

экономика

андрей миронов

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Особую популярность сегодня в экспортном продвижении на рынки дружественных стран приобретают финансовые инструменты группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) – страховые решения ЭКСАР и кредитные продукты "Росэксимбанка", сообщает центр.Об этом рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в рамках практической сессии "ВЭД со всем миром", организованной сообществом "Больше, чем ВЭД" под эгидой Гильдии Гермес и при поддержке Ленинградской областной ТПП и представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге."Экспортная деятельность в настоящее время является одним из самых важных и перспективных видов деятельности. РЭЦ помогает экспортерам выстраивать осознанные экспортные стратегии продвижения своих товаров на рынках дружественных стран. Особую популярность в настоящее время приобретают кредитные и страховые сервисы "Росэксимбанка" и ЭКСАР, такие как оборотное кредитование "Деньги на экспорт" и "Страхование отсрочки платежа для МСП", – рассказал Миронов.Он напомнил, что для удобства экспортеров РЭЦ развивает цифровую платформу "Мой экспорт", где более 120 услуг доступны онлайн."Мы надеемся, что услуги и сервисы РЭЦ и в дальнейшем будут являться оптимальными и удобными инструментами повышения эффективности деятельности для российских экспортеров", – добавил Миронов.

https://ria.ru/20250226/biznes-missiya-2001754346.html

https://ria.ru/20250226/proizvodstvo-2001701245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, андрей миронов, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), россия