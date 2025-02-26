РЭЦ назвал популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки
РЭЦ назвал наиболее популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦРЭЦ назвал наиболее популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
РЭЦ назвал наиболее популярные у экспортеров финансовые инструменты поддержки
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Особую популярность сегодня в экспортном продвижении на рынки дружественных стран приобретают финансовые инструменты группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) – страховые решения ЭКСАР и кредитные продукты "Росэксимбанка", сообщает центр.
Об этом рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов в рамках практической сессии "ВЭД со всем миром", организованной сообществом "Больше, чем ВЭД" под эгидой Гильдии Гермес и при поддержке Ленинградской областной ТПП и представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге.
"Экспортная деятельность в настоящее время является одним из самых важных и перспективных видов деятельности. РЭЦ помогает экспортерам выстраивать осознанные экспортные стратегии продвижения своих товаров на рынках дружественных стран. Особую популярность в настоящее время приобретают кредитные и страховые сервисы "Росэксимбанка" и ЭКСАР, такие как оборотное кредитование "Деньги на экспорт" и "Страхование отсрочки платежа для МСП", – рассказал Миронов.
Он напомнил, что для удобства экспортеров РЭЦ развивает цифровую платформу "Мой экспорт", где более 120 услуг доступны онлайн.
"Мы надеемся, что услуги и сервисы РЭЦ и в дальнейшем будут являться оптимальными и удобными инструментами повышения эффективности деятельности для российских экспортеров", – добавил Миронов.