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Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле - РИА Новости, 26.02.2025
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08:00 26.02.2025 (обновлено: 08:07 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html
Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле
Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле - РИА Новости, 26.02.2025
Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле
Кажется, громкие новости, подробности и интересности о возможном "редкоземном мире" Путина и Трампа поразили как западную, так и российскую аудиторию в самый... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T08:07:00+03:00
аналитика
технологии
россия
сша
китай
владимир путин
денис мантуров
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Кажется, громкие новости, подробности и интересности о возможном "редкоземном мире" Путина и Трампа поразили как западную, так и российскую аудиторию в самый гиппокамп, отвечающий за кратковременную память и примитивные эмоциональные реакции.В мире кратковременной памяти и ярких эмоций все ново, свежо и увлекательно: нашим врагам кажется, что их волшебный сад уже начали вырубать мужики в ватниках и Авраамы Линкольны в цилиндрах, а части отечественной аудитории мерещится, что Путин слил американцам родной и близкий каждому русскому человеку диспрозий, что, конечно, совсем не то, за что мы сражаемся в рамках СВО.В такой парадигме каждая новость заставляет радостно или возмущенно подпрыгивать, в то время как абсолютно все, что становится публичным, имеет в большинстве случаев стратегическую подоплеку и исторические корни, часто тянущиеся в ближнее и дальнее прошлое.Характерный пример: предложения Путина Трампу по поводу совместной разработки российских природных ресурсов (редкоземельных и не очень) сразу же были связаны со вчерашней новостью от издания Financial Times, согласно которой "следует ожидать скорого снятия санкций" и где утверждается, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, а россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений". То есть каждый может сделать быстрый, простой, очевидный, нелицеприятный и сенсационный вывод о том, что "ради скорейшего окончания конфликта Путин дает Трампу замаскированную взятку".Это невероятно проницательное предположение, но давайте для начала откатимся немного в прошлое. В 1990-е годы будущий президент России Владимир Путин руководил комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, и именно тогда отрабатывались модели привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий с иностранным капиталом в условиях санкционного давления, то есть нарабатывался опыт, бесценный для нынешней ситуации.И тогда, и сейчас Путин отдает приоритет принципу "экономика — это продолжение политики другими средствами". Главная цель нашего государства — обеспечить своим гражданам и их потомкам возможность для максимально безопасной, комфортной и плодотворной жизни. Для решения этой задачи государство ведет торговлю, начинает и заканчивает военные действия, строит и перестраивает союзы. Решение о начале СВО было вынужденным и болезненным. Однако, единожды приняв решение, наше руководство сделало все, чтобы получить военными средствами максимальные результаты и обеспечить для будущих мирных договоренностей максимально сильную позицию. Нет никаких сомнений: если бы не массовый героизм, самопожертвование и решительность наших солдат, ужаснувшие Запад, — никаких предложений от США о "новом мире на равных" не было бы от слова совсем.При этом наше руководство во главе с президентом ни на секунду не прекращало работу по трансформации военного конфликта в возможность выхода на новые принципы взаимоотношений, используя в качестве оружия стратегического уровня принцип экономического прагматизма, где одновременно вполне возможны сотрудничество в одних областях и острая конкуренция — в других.Россия последовательно внедряла нарратив, что военный конфликт и сопутствующие ему санкции наносят ущерб всем сторонам. Путин — мастер психологии и стратегии, и он не зря обмолвился, что "действия Трампа основаны на холодном расчете, на рациональном подходе к сложившейся ситуации". Именно поэтому заранее просчитывались различные сценарии, в частности, с использованием темы прямой выгоды от экономического сотрудничества между США и Россией, в том числе в области ресурсов.Наш легковозбудимый гиппокамп уже про это забыл, но вопрос по редкоземельным ископаемым был поднят Владимиром Путиным на совещании с первым вице-премьером Денисом Мантуровым еще 20 ноября 2024 года, когда ни о каких переговорах с Трампом речи не шло. В частности, в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" была поставлена задача воссоздать 55 критически важных технологических цепочек, необходимых для экономического рывка страны.Напомним, что тот же Китай контролирует 72% мирового рынка редкоземельных металлов и имеет полную технологическую цепочку от добычи до производства финальных продуктов. В это время Россия, обладая 25% мировых запасов редкоземов, экспортирует их в Китай как сырье и вынуждена покупать обратно в переработанном виде. В рамках потенциального "редкоземельного ренессанса" с США российский президент умудрился одновременно забросить два мяча в одну корзину: для нас это реальная возможность обеспечить свою технологическую самодостаточность в этой сфере, а для Соединенных Штатов — снять критичную зависимость по редкоземельным металлам от Китая, который уже ввел для США ряд ограничений.Примерно та же картина и с алюминием, и с предложением совместно разрабатывать энергетические проекты в Арктике. Мы вам — доступ, инфраструктуру и логистику (Северный морской путь) плюс возможность похвастаться перед электоратом "суперсделкой". Вы нам — экспортный потенциал, локализованные технологии, снятие санкций и карт-бланш на выжимание оставшихся соков из Европы. А почему нет? Китай, к примеру, поставляет в Россию электронику, но при этом прилежно соблюдает западные финансовые санкции. Никто же не хочет сказать, что одним странам можно балансировать в своих интересах, а для других это неприлично или может обидеть друзей?Российско-американские переговоры в Эр-Рияде и последующие контакты стали поворотным моментом в международных отношениях, подтвердив уникальную способность Владимира Путина трансформировать сложнейшие геополитические вызовы в экономические возможности. Да, России однозначно на руку, что к власти у нашего геополитического соперника пришли отъявленные прагматики, но тем ценнее тот факт, что Россия мастерски перевела фактическое военное противостояние с США, реально грозившее глобальным конфликтом, в сотрудничество в сфере экономики, то есть Путин изящно переиграл своих противников на их собственном любимом поле — теме выгоды и денег.Если кого-то еще коробит трансформация танков в контракты, помните: на длинных исторических дистанциях побеждают только прагматики.
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, технологии, россия, сша, китай, владимир путин, денис мантуров
Аналитика, Технологии, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Денис Мантуров

Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Кажется, громкие новости, подробности и интересности о возможном "редкоземном мире" Путина и Трампа поразили как западную, так и российскую аудиторию в самый гиппокамп, отвечающий за кратковременную память и примитивные эмоциональные реакции.
В мире кратковременной памяти и ярких эмоций все ново, свежо и увлекательно: нашим врагам кажется, что их волшебный сад уже начали вырубать мужики в ватниках и Авраамы Линкольны в цилиндрах, а части отечественной аудитории мерещится, что Путин слил американцам родной и близкий каждому русскому человеку диспрозий, что, конечно, совсем не то, за что мы сражаемся в рамках СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Путин сделал Трампу сенсационное предложение
25 февраля, 13:47
В такой парадигме каждая новость заставляет радостно или возмущенно подпрыгивать, в то время как абсолютно все, что становится публичным, имеет в большинстве случаев стратегическую подоплеку и исторические корни, часто тянущиеся в ближнее и дальнее прошлое.
Характерный пример: предложения Путина Трампу по поводу совместной разработки российских природных ресурсов (редкоземельных и не очень) сразу же были связаны со вчерашней новостью от издания Financial Times, согласно которой "следует ожидать скорого снятия санкций" и где утверждается, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, а россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений". То есть каждый может сделать быстрый, простой, очевидный, нелицеприятный и сенсационный вывод о том, что "ради скорейшего окончания конфликта Путин дает Трампу замаскированную взятку".
Это невероятно проницательное предположение, но давайте для начала откатимся немного в прошлое. В 1990-е годы будущий президент России Владимир Путин руководил комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, и именно тогда отрабатывались модели привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий с иностранным капиталом в условиях санкционного давления, то есть нарабатывался опыт, бесценный для нынешней ситуации.
И тогда, и сейчас Путин отдает приоритет принципу "экономика — это продолжение политики другими средствами". Главная цель нашего государства — обеспечить своим гражданам и их потомкам возможность для максимально безопасной, комфортной и плодотворной жизни. Для решения этой задачи государство ведет торговлю, начинает и заканчивает военные действия, строит и перестраивает союзы. Решение о начале СВО было вынужденным и болезненным. Однако, единожды приняв решение, наше руководство сделало все, чтобы получить военными средствами максимальные результаты и обеспечить для будущих мирных договоренностей максимально сильную позицию. Нет никаких сомнений: если бы не массовый героизм, самопожертвование и решительность наших солдат, ужаснувшие Запад, — никаких предложений от США о "новом мире на равных" не было бы от слова совсем.
Территория возле угольной шахты в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России
25 февраля, 04:08
При этом наше руководство во главе с президентом ни на секунду не прекращало работу по трансформации военного конфликта в возможность выхода на новые принципы взаимоотношений, используя в качестве оружия стратегического уровня принцип экономического прагматизма, где одновременно вполне возможны сотрудничество в одних областях и острая конкуренция — в других.
Россия последовательно внедряла нарратив, что военный конфликт и сопутствующие ему санкции наносят ущерб всем сторонам. Путин — мастер психологии и стратегии, и он не зря обмолвился, что "действия Трампа основаны на холодном расчете, на рациональном подходе к сложившейся ситуации". Именно поэтому заранее просчитывались различные сценарии, в частности, с использованием темы прямой выгоды от экономического сотрудничества между США и Россией, в том числе в области ресурсов.
Наш легковозбудимый гиппокамп уже про это забыл, но вопрос по редкоземельным ископаемым был поднят Владимиром Путиным на совещании с первым вице-премьером Денисом Мантуровым еще 20 ноября 2024 года, когда ни о каких переговорах с Трампом речи не шло. В частности, в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" была поставлена задача воссоздать 55 критически важных технологических цепочек, необходимых для экономического рывка страны.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов
25 февраля, 11:35
Напомним, что тот же Китай контролирует 72% мирового рынка редкоземельных металлов и имеет полную технологическую цепочку от добычи до производства финальных продуктов. В это время Россия, обладая 25% мировых запасов редкоземов, экспортирует их в Китай как сырье и вынуждена покупать обратно в переработанном виде. В рамках потенциального "редкоземельного ренессанса" с США российский президент умудрился одновременно забросить два мяча в одну корзину: для нас это реальная возможность обеспечить свою технологическую самодостаточность в этой сфере, а для Соединенных Штатов — снять критичную зависимость по редкоземельным металлам от Китая, который уже ввел для США ряд ограничений.
Примерно та же картина и с алюминием, и с предложением совместно разрабатывать энергетические проекты в Арктике. Мы вам — доступ, инфраструктуру и логистику (Северный морской путь) плюс возможность похвастаться перед электоратом "суперсделкой". Вы нам — экспортный потенциал, локализованные технологии, снятие санкций и карт-бланш на выжимание оставшихся соков из Европы. А почему нет? Китай, к примеру, поставляет в Россию электронику, но при этом прилежно соблюдает западные финансовые санкции. Никто же не хочет сказать, что одним странам можно балансировать в своих интересах, а для других это неприлично или может обидеть друзей?
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде и последующие контакты стали поворотным моментом в международных отношениях, подтвердив уникальную способность Владимира Путина трансформировать сложнейшие геополитические вызовы в экономические возможности. Да, России однозначно на руку, что к власти у нашего геополитического соперника пришли отъявленные прагматики, но тем ценнее тот факт, что Россия мастерски перевела фактическое военное противостояние с США, реально грозившее глобальным конфликтом, в сотрудничество в сфере экономики, то есть Путин изящно переиграл своих противников на их собственном любимом поле — теме выгоды и денег.
Если кого-то еще коробит трансформация танков в контракты, помните: на длинных исторических дистанциях побеждают только прагматики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
18 февраля, 08:00
 
АналитикаТехнологииРоссияСШАКитайВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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