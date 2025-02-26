https://ria.ru/20250226/peterburg-2001717574.html

В Петербурге рецидивиста задержали за убийство женщины с синдромом Дауна

В Петербурге рецидивиста задержали за убийство женщины с синдромом Дауна - РИА Новости, 26.02.2025

В Петербурге рецидивиста задержали за убийство женщины с синдромом Дауна

Полиция Санкт-Петербурга задержала рецидивиста по делу об убийстве женщины, на теле которой нашли следы удушения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:09:00+03:00

2025-02-26T14:09:00+03:00

2025-02-26T14:19:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала рецидивиста по делу об убийстве женщины, на теле которой нашли следы удушения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник в квартире дома №17 на Комсомольской улице было обнаружено тело 43-летней женщины со следами удушья и телесными повреждениями. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). "Полицейские сразу же установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний петербуржец. За его плечами – несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство. Двадцать шестого февраля оперативники задержали злоумышленника у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове", – говорится в сообщении. Как отмечается, задержанный, у которого нашлись куртка убитой женщины и ее украшения, не стал отрицать причастность к убийству. "Задержан за убийство... Елена, фамилии не знаю", – говорит мужчина на видео, распространенном пресс-службой полиции. Как уточнил РИА Новости источник в оперативных службах, у погибшей женщины был синдром Дауна. Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20240812/peterburg-1965644200.html

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происшествия, россия, санкт-петербург