Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа организуют при необходимости
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При необходимости он (разговор - ред.) всегда может состояться, диалог возобновлён. Но пока таких планов нет в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и началась ли подготовка к их личной встрече.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.