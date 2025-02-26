https://ria.ru/20250226/peskov-2001685974.html

Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков

Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2025

Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:19:00+03:00

2025-02-26T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."При необходимости он (разговор - ред.) всегда может состояться, диалог возобновлён. Но пока таких планов нет в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и началась ли подготовка к их личной встрече.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001663493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий песков, сша, россия, владимир путин, дональд трамп