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Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2025
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12:19 26.02.2025 (обновлено: 12:27 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/peskov-2001685974.html
Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков
Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2025
Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков
Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:27:00+03:00
в мире
дмитрий песков
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."При необходимости он (разговор - ред.) всегда может состояться, диалог возобновлён. Но пока таких планов нет в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и началась ли подготовка к их личной встрече.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001663493.html
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в мире, дмитрий песков, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, Дмитрий Песков, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируют, заявил Песков

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа организуют при необходимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При необходимости он (разговор - ред.) всегда может состояться, диалог возобновлён. Но пока таких планов нет в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и началась ли подготовка к их личной встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Путин сделал Трампу сенсационное предложение
25 февраля, 13:47
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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