https://ria.ru/20250226/peskov-2001685779.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
У Кремля пока нет уточнений по поводу личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:23:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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владимир путин
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У Кремля пока нет уточнений по поводу личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По личной встрече пока нет уточнений", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и началась ли подготовка к их личной встречие.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001663493.html
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
Песков: у Кремля пока нет уточнений по поводу встречи Путина и Трампа