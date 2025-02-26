https://ria.ru/20250226/peskov-2001685416.html

Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 26.02.2025

Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:17:00+03:00

2025-02-26T12:17:00+03:00

2025-02-26T12:28:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

в мире

специальная военная операция на украине

россия

сша

ближний восток

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и есть ли конкретика по поводу их личной встречи.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде