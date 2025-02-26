Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Песков: личная встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и есть ли конкретика по поводу их личной встречи.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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