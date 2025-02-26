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Многополярность и "большая стратегия" Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
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08:00 26.02.2025 (обновлено: 08:07 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
Многополярность и "большая стратегия" Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
Что резко отличает новую администрацию США от прежней, так это спокойное признание всеми членами команды Трампа факта многополярности. То есть у них нет проблем РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T08:07:00+03:00
аналитика
сша
россия
китай
александр яковенко
эндрю джексон
уэсс митчелл
нато
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Что резко отличает новую администрацию США от прежней, так это спокойное признание всеми членами команды Трампа факта многополярности. То есть у них нет проблем с этой реальностью. Вот только тогда встает вопрос о позиционировании Вашингтона в этой качественно отличной от "однополярного момента" внешней среде.Поведение Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода.Первый — из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней: Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном Агентства международного развития США (пресловутого USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы.Внутри — это окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы (они же левые, социалисты и далее по списку) и воссоздание минималистского государства отцов-основателей. В свое время это получилось у Эндрю Джексона, когда народ восстал против аристократическо-олигархических элит (правда, тогда это привело к Гражданской войне, унификации всей страны по лекалам капиталистического Севера и созданию имперского Левиафана, готового к внешней экспансии).Вовне — это означает поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и популистов и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США.Второй: Америка закрывает свою глобальную империю как более не отвечающую ее национальным интересам — зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров.Сейчас ставка делается на воссоздание основ американской экономической и технологической мощи, дабы занять место "первого среди равных" в мировой табели о рангах, используя при этом остающиеся у США преимущества, прежде всего статус доллара. Европа здесь не играет: ее будущее — уже исключительно ее проблема, достаточно того, что она покупает сланцевый СПГ.Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент В. Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет. Остается выверенно управлять весьма значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, ставшей результатом 40 лет глобализации. Что еще?Тут уместно вернуться к проваленной стратегии администрации Байдена в украинском конфликте. Ее поспешил выдать Уэсс Митчелл из политологической тусовки "Инициатива "Марафон" (к ней принадлежит и бывший помощник Байдена по национальной безопасности Дж. Салливан). В августе 2021 года в журнале The National Interest он опубликовал статью о "стратегии, как избежать войны на два фронта", то есть одновременно с Россией и Китаем. Предлагалось сначала вывести из игры Россию посредством навязанного ей на Украине блицкрига. В качестве исторического прецедента бралась Русско-японская война 1904-1905 годов, которую Россия не смогла продолжать из-за разразившейся революции 1905-го. Однако США не только не добились успеха, но еще и потеряли время и политический капитал, необходимый для силового сдерживания Китая.Именно благоприятная Санкт-Петербургу посредническая роль американцев (которые уже тогда начали опасаться роста военной мощи Японии, включая ее флот) в достижении Портсмутского мира по итогам войны может послужить указанием на реалистичную стратегию Трампа в отношении Китая в сложившихся, далеко не лучших для самой Америки, условиях.На смену парадигме глобального доминирования приходит многополярная, к чему не переставал призывать вплоть до своей смерти Г. Киссинджер, апеллируя к своему (и Р. Никсона) опыту разыгрывания Пекина против Москвы в рамках "треугольной дипломатии" в начале 1970-х. Сторонником такого подхода в числе прочих традиционных консерваторов является Патрик Бьюкенен. Конечно, теперь уже с учетом новых геополитических реалий, включая победу России на Украине над коллективным Западом.Российская победа подсказывает, как обратить ее в стратегию в рамках восстановившего все свои стороны "треугольника". Для этого надо поставить крест на историческом Западе — за его ненадобностью — и просто играть по новым правилам, сбросив поражение на европейцев и самих украинцев. Собственно, такая линия была достаточно четко обозначена еще Байденом на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года: конфликт — проблема европейской безопасности, и европейцам карты в руки; Киеву же все дано для победы, так что старайтесь. Тот еще может упираться и воевать, но уже на свой страх и риск. Рано или поздно ему придется пойти на двусторонние переговоры с Москвой.Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Значит, будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия — как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина (Европа как китайский рынок — уже не вопрос большой политики; Германия надолго сломлена; британскому хищнику поживиться будет нечем, и ему лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях).Можно предположить, что Вашингтон будет настаивать на исключительности интересов наших двух стран в перспективной Арктике — своего рода двусторонней доктрине Монро для этого региона, где американцам нас еще догонять и догонять. Пока же речь о нормализации. Хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, хотя и понятная смена курса.У России есть и другие преимущества — тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на Западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе — продолжающую традиционную политику неприсоединения) — и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды.Темпы развития событий резко возросли при Трампе. Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html
https://ria.ru/20250221/ssha-2000814403.html
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аналитика, сша, россия, китай, александр яковенко, эндрю джексон, уэсс митчелл, нато, агентство по международному развитию сша, брикс, дональд трамп
Аналитика, США, Россия, Китай, Александр Яковенко, Эндрю Джексон, Уэсс Митчелл, НАТО, Агентство по международному развитию США, БРИКС, Дональд Трамп

Многополярность и "большая стратегия" Трампа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
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Что резко отличает новую администрацию США от прежней, так это спокойное признание всеми членами команды Трампа факта многополярности. То есть у них нет проблем с этой реальностью. Вот только тогда встает вопрос о позиционировании Вашингтона в этой качественно отличной от "однополярного момента" внешней среде.
Поведение Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода.
Первый — из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней: Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном Агентства международного развития США (пресловутого USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Западе обратились к США с требованием из-за России
17 февраля, 15:06
Внутри — это окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы (они же левые, социалисты и далее по списку) и воссоздание минималистского государства отцов-основателей. В свое время это получилось у Эндрю Джексона, когда народ восстал против аристократическо-олигархических элит (правда, тогда это привело к Гражданской войне, унификации всей страны по лекалам капиталистического Севера и созданию имперского Левиафана, готового к внешней экспансии).
Вовне — это означает поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и популистов и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Госдуме заявили о желании США разрушить международные институты
21 февраля, 14:54
Второй: Америка закрывает свою глобальную империю как более не отвечающую ее национальным интересам — зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров.
Сейчас ставка делается на воссоздание основ американской экономической и технологической мощи, дабы занять место "первого среди равных" в мировой табели о рангах, используя при этом остающиеся у США преимущества, прежде всего статус доллара. Европа здесь не играет: ее будущее — уже исключительно ее проблема, достаточно того, что она покупает сланцевый СПГ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Мерц стремится к конфликту с Россией и устранению Трампа, заявил эксперт
25 февраля, 06:36
Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент В. Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет. Остается выверенно управлять весьма значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, ставшей результатом 40 лет глобализации. Что еще?
Тут уместно вернуться к проваленной стратегии администрации Байдена в украинском конфликте. Ее поспешил выдать Уэсс Митчелл из политологической тусовки "Инициатива "Марафон" (к ней принадлежит и бывший помощник Байдена по национальной безопасности Дж. Салливан). В августе 2021 года в журнале The National Interest он опубликовал статью о "стратегии, как избежать войны на два фронта", то есть одновременно с Россией и Китаем. Предлагалось сначала вывести из игры Россию посредством навязанного ей на Украине блицкрига. В качестве исторического прецедента бралась Русско-японская война 1904-1905 годов, которую Россия не смогла продолжать из-за разразившейся революции 1905-го. Однако США не только не добились успеха, но еще и потеряли время и политический капитал, необходимый для силового сдерживания Китая.
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России
25 февраля, 13:47
Именно благоприятная Санкт-Петербургу посредническая роль американцев (которые уже тогда начали опасаться роста военной мощи Японии, включая ее флот) в достижении Портсмутского мира по итогам войны может послужить указанием на реалистичную стратегию Трампа в отношении Китая в сложившихся, далеко не лучших для самой Америки, условиях.
На смену парадигме глобального доминирования приходит многополярная, к чему не переставал призывать вплоть до своей смерти Г. Киссинджер, апеллируя к своему (и Р. Никсона) опыту разыгрывания Пекина против Москвы в рамках "треугольной дипломатии" в начале 1970-х. Сторонником такого подхода в числе прочих традиционных консерваторов является Патрик Бьюкенен. Конечно, теперь уже с учетом новых геополитических реалий, включая победу России на Украине над коллективным Западом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Эксперт заявил о стремлении Трампа к мировой гегемонии
14 февраля, 14:53
Российская победа подсказывает, как обратить ее в стратегию в рамках восстановившего все свои стороны "треугольника". Для этого надо поставить крест на историческом Западе — за его ненадобностью — и просто играть по новым правилам, сбросив поражение на европейцев и самих украинцев. Собственно, такая линия была достаточно четко обозначена еще Байденом на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года: конфликт — проблема европейской безопасности, и европейцам карты в руки; Киеву же все дано для победы, так что старайтесь. Тот еще может упираться и воевать, но уже на свой страх и риск. Рано или поздно ему придется пойти на двусторонние переговоры с Москвой.
Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Значит, будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия — как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина (Европа как китайский рынок — уже не вопрос большой политики; Германия надолго сломлена; британскому хищнику поживиться будет нечем, и ему лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Си Цзиньпин проинформировал о сборе "группы мира" по Украине, сообщил Путин
25 февраля, 00:05
Можно предположить, что Вашингтон будет настаивать на исключительности интересов наших двух стран в перспективной Арктике — своего рода двусторонней доктрине Монро для этого региона, где американцам нас еще догонять и догонять. Пока же речь о нормализации. Хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, хотя и понятная смена курса.
У России есть и другие преимущества — тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на Западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе — продолжающую традиционную политику неприсоединения) — и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды.
Президент Индонезии Прабово Субианто приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Джакарте. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Шойгу поздравил Индонезию с вступлением в БРИКС
25 февраля, 14:11
Темпы развития событий резко возросли при Трампе. Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики.
 
АналитикаСШАРоссияКитайАлександр ЯковенкоЭндрю ДжексонУэсс МитчеллНАТОАгентство по международному развитию СШАБРИКСДональд Трамп
 
 
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