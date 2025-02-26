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Многополярность и "большая стратегия" Трампа

Многополярность и "большая стратегия" Трампа - РИА Новости, 26.02.2025

Многополярность и "большая стратегия" Трампа

Что резко отличает новую администрацию США от прежней, так это спокойное признание всеми членами команды Трампа факта многополярности. То есть у них нет проблем РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:00:00+03:00

2025-02-26T08:00:00+03:00

2025-02-26T08:07:00+03:00

аналитика

сша

россия

китай

александр яковенко

эндрю джексон

уэсс митчелл

нато

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Что резко отличает новую администрацию США от прежней, так это спокойное признание всеми членами команды Трампа факта многополярности. То есть у них нет проблем с этой реальностью. Вот только тогда встает вопрос о позиционировании Вашингтона в этой качественно отличной от "однополярного момента" внешней среде.Поведение Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода.Первый — из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней: Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном Агентства международного развития США (пресловутого USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы.Внутри — это окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы (они же левые, социалисты и далее по списку) и воссоздание минималистского государства отцов-основателей. В свое время это получилось у Эндрю Джексона, когда народ восстал против аристократическо-олигархических элит (правда, тогда это привело к Гражданской войне, унификации всей страны по лекалам капиталистического Севера и созданию имперского Левиафана, готового к внешней экспансии).Вовне — это означает поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и популистов и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США.Второй: Америка закрывает свою глобальную империю как более не отвечающую ее национальным интересам — зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров.Сейчас ставка делается на воссоздание основ американской экономической и технологической мощи, дабы занять место "первого среди равных" в мировой табели о рангах, используя при этом остающиеся у США преимущества, прежде всего статус доллара. Европа здесь не играет: ее будущее — уже исключительно ее проблема, достаточно того, что она покупает сланцевый СПГ.Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент В. Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет. Остается выверенно управлять весьма значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, ставшей результатом 40 лет глобализации. Что еще?Тут уместно вернуться к проваленной стратегии администрации Байдена в украинском конфликте. Ее поспешил выдать Уэсс Митчелл из политологической тусовки "Инициатива "Марафон" (к ней принадлежит и бывший помощник Байдена по национальной безопасности Дж. Салливан). В августе 2021 года в журнале The National Interest он опубликовал статью о "стратегии, как избежать войны на два фронта", то есть одновременно с Россией и Китаем. Предлагалось сначала вывести из игры Россию посредством навязанного ей на Украине блицкрига. В качестве исторического прецедента бралась Русско-японская война 1904-1905 годов, которую Россия не смогла продолжать из-за разразившейся революции 1905-го. Однако США не только не добились успеха, но еще и потеряли время и политический капитал, необходимый для силового сдерживания Китая.Именно благоприятная Санкт-Петербургу посредническая роль американцев (которые уже тогда начали опасаться роста военной мощи Японии, включая ее флот) в достижении Портсмутского мира по итогам войны может послужить указанием на реалистичную стратегию Трампа в отношении Китая в сложившихся, далеко не лучших для самой Америки, условиях.На смену парадигме глобального доминирования приходит многополярная, к чему не переставал призывать вплоть до своей смерти Г. Киссинджер, апеллируя к своему (и Р. Никсона) опыту разыгрывания Пекина против Москвы в рамках "треугольной дипломатии" в начале 1970-х. Сторонником такого подхода в числе прочих традиционных консерваторов является Патрик Бьюкенен. Конечно, теперь уже с учетом новых геополитических реалий, включая победу России на Украине над коллективным Западом.Российская победа подсказывает, как обратить ее в стратегию в рамках восстановившего все свои стороны "треугольника". Для этого надо поставить крест на историческом Западе — за его ненадобностью — и просто играть по новым правилам, сбросив поражение на европейцев и самих украинцев. Собственно, такая линия была достаточно четко обозначена еще Байденом на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года: конфликт — проблема европейской безопасности, и европейцам карты в руки; Киеву же все дано для победы, так что старайтесь. Тот еще может упираться и воевать, но уже на свой страх и риск. Рано или поздно ему придется пойти на двусторонние переговоры с Москвой.Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Значит, будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия — как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина (Европа как китайский рынок — уже не вопрос большой политики; Германия надолго сломлена; британскому хищнику поживиться будет нечем, и ему лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях).Можно предположить, что Вашингтон будет настаивать на исключительности интересов наших двух стран в перспективной Арктике — своего рода двусторонней доктрине Монро для этого региона, где американцам нас еще догонять и догонять. Пока же речь о нормализации. Хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, хотя и понятная смена курса.У России есть и другие преимущества — тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на Западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе — продолжающую традиционную политику неприсоединения) — и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды.Темпы развития событий резко возросли при Трампе. Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики.

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https://ria.ru/20250225/rossiya-2001494998.html

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аналитика, сша, россия, китай, александр яковенко, эндрю джексон, уэсс митчелл, нато, агентство по международному развитию сша, брикс, дональд трамп