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Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов - РИА Новости, 26.02.2025
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02:53 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/metally-2001612114.html
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов - РИА Новости, 26.02.2025
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде, напомнил, что Россия занимает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:53:00+03:00
2025-02-26T02:53:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде, напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего во вторник о том, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. "Россия занимает 4 место в мире по объему запасов редкоземельных металлов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250218/ssha-1999968624.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов

Дмитриев: Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде, напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего во вторник о том, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании, уйдя с российского рынка потеряли 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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"Россия занимает 4 место в мире по объему запасов редкоземельных металлов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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22 февраля, 14:44
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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