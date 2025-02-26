Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа о запасах редкоземельных металлов
Дмитриев: Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде, напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего во вторник о том, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.
"Россия занимает 4 место в мире по объему запасов редкоземельных металлов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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