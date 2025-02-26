https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html

В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы

В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы - РИА Новости, 26.02.2025

В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы

Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:10:00+03:00

2025-02-26T17:10:00+03:00

2025-02-26T17:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

алма-ата

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

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АЛМА-АТА, 26 фев - РИА Новости. Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду пресс-служба городской администрации. "В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Данные работы были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки", - говорится в сообщении горадминистрации. По информации мэрии, со дня открытия мемориала прошло уже 50 лет, а последний ремонт проводился более 20 лет назад. Завершение текущей реставрации намечено на апрель 2025 года. Отмечается, что к инициативе по обновлению памятника присоединилась внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова. "Плиты на Вечном огне 50 лет подвергались атмосферным влияниям - дождю, снегу и палящему солнцу. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры. Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован Вечный огонь, внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым было наплевать на память и мемориал. Все это привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован Вечный огонь. Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок", - приводятся в сообщении слова Байкадамовой. Мемориал Славы, расположенный на территории парка, был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250225/voennye-2001551030.html

https://ria.ru/20250210/pavlodar-1998492808.html

алма-ата

казахстан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алма-ата, 80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан