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В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы - РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:10 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html
В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы
В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы - РИА Новости, 26.02.2025
В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы
Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:10:00+03:00
2025-02-26T17:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
алма-ата
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 26 фев - РИА Новости. Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду пресс-служба городской администрации. "В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Данные работы были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки", - говорится в сообщении горадминистрации. По информации мэрии, со дня открытия мемориала прошло уже 50 лет, а последний ремонт проводился более 20 лет назад. Завершение текущей реставрации намечено на апрель 2025 года. Отмечается, что к инициативе по обновлению памятника присоединилась внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова. "Плиты на Вечном огне 50 лет подвергались атмосферным влияниям - дождю, снегу и палящему солнцу. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры. Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован Вечный огонь, внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым было наплевать на память и мемориал. Все это привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован Вечный огонь. Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок", - приводятся в сообщении слова Байкадамовой. Мемориал Славы, расположенный на территории парка, был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250225/voennye-2001551030.html
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алма-ата, 80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Алма-Ата, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан
В Алма-Ате к 80-летию Победы отреставрируют Мемориал Славы

Мемориал Славы в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкМемориал Славы в Алма-Ате
Мемориал Славы в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Мемориал Славы в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 фев - РИА Новости. Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате закрыли на реставрацию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.
«
"В Алматы проводятся восстановительные работы вокруг культового места в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев - Мемориала Славы. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Данные работы были начаты на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит и брусчатки", - говорится в сообщении горадминистрации.
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25 февраля, 17:20
По информации мэрии, со дня открытия мемориала прошло уже 50 лет, а последний ремонт проводился более 20 лет назад. Завершение текущей реставрации намечено на апрель 2025 года. Отмечается, что к инициативе по обновлению памятника присоединилась внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Байкадамова.
"Плиты на Вечном огне 50 лет подвергались атмосферным влияниям - дождю, снегу и палящему солнцу. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры. Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован Вечный огонь, внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым было наплевать на память и мемориал. Все это привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован Вечный огонь. Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок", - приводятся в сообщении слова Байкадамовой.
Мемориал Славы, расположенный на территории парка, был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Полицейские Павлодара во время акции 80 лет Победы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"
10 февраля, 19:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлма-Ата80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстан
 
 
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