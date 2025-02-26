Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 26.02.2025 (обновлено: 13:27 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/matkapital-2001703630.html
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 26.02.2025
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:22:00+03:00
2025-02-26T13:27:00+03:00
совет федерации рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму правительством РФ.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
https://ria.ru/20250226/matkapital-2001652081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации
В фойе здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму правительством РФ.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Семья - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка
Вчера, 10:14
 
Совет Федерации РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала