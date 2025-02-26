https://ria.ru/20250226/matkapital-2001703630.html

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 26.02.2025

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:22:00+03:00

2025-02-26T13:22:00+03:00

2025-02-26T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму правительством РФ.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

https://ria.ru/20250226/matkapital-2001652081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия