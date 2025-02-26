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Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта
Заморозки украинского конфликта по линии фронта не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:59:00+03:00
2025-02-26T14:59:00+03:00
2025-02-26T15:09:00+03:00
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Заморозки украинского конфликта по линии фронта не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе."Такого не будет, у нас есть конституция", — подчеркнул он.Ранее, в понедельник, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта
Лавров исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта