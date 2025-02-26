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Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 26.02.2025 (обновлено: 15:09 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001727544.html
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта
Заморозки украинского конфликта по линии фронта не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:59:00+03:00
2025-02-26T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
доха
москва
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Заморозки украинского конфликта по линии фронта не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе."Такого не будет, у нас есть конституция", — подчеркнул он.Ранее, в понедельник, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001713677.html
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в мире, украина, доха, москва, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Доха, Москва, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио
Лавров ответил на вопрос о заморозке украинского конфликта по линии фронта

Лавров исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Заморозки украинского конфликта по линии фронта не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
"Такого не будет, у нас есть конституция", — подчеркнул он.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Вчера, 13:56
Ранее, в понедельник, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДохаМоскваСергей ЛавровЮрий УшаковМарко Рубио
 
 
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