https://ria.ru/20250226/kellog-2001616368.html

Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине

Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:57:00+03:00

2025-02-26T03:57:00+03:00

2025-02-26T04:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине. "Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001607951.html

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