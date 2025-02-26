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Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 26.02.2025 (обновлено: 04:02 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kellog-2001616368.html
Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине
Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине
Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:57:00+03:00
2025-02-26T04:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
сергей лавров
дональд трамп
кит келлог
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине. "Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001607951.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001608552.html
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россия, украина, сша, в мире, сергей лавров, дональд трамп, кит келлог, российский фонд прямых инвестиций, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Кит Келлог, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Келлог выразил "абсолютную уверенность" в скором урегулировании на Украине

Келлог: конфликт на Украине завершится в скором времени

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.
"Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до соглашения с Россией
01:21
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп заявил, что США сейчас не поставляет Украине военную помощь
01:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ миреСергей ЛавровДональд ТрампКит КеллогРоссийский фонд прямых инвестицийНАТО
 
 
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