https://ria.ru/20250226/kazmunajgaz-2001734035.html
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ
Компания "Казмунайгаз" готова помочь в восстановлении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чью станцию атаковали дроны ВСУ, но... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:18:00+03:00
2025-02-26T15:18:00+03:00
2025-02-26T15:19:00+03:00
экономика
казахстан
казмунайгаз
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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АСТАНА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Казмунайгаз" готова помочь в восстановлении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чью станцию атаковали дроны ВСУ, но соответствующих обращений пока не поступало, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Необходимую помощь для восстановления стабильной работы данного трубопровода готовы оказать. В настоящее время пока обращений к "Казмунайгазу" (по восстановлению КТК - ред.) не было, то есть восстановление идет за счет возможности самого предприятия и помощи акционеров… Если поступит соответствующий запрос, рассмотрим в установленном порядке", - сказал Саткалиев.
https://ria.ru/20250218/ktk-2000037416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, казмунайгаз, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Казахстан, Казмунайгаз, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ
Минэнерго Казахстана: "Казмунайгаз" готов помочь восстановить инфраструктуру КТК