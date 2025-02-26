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"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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15:18 26.02.2025 (обновлено: 15:19 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kazmunajgaz-2001734035.html
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ
Компания "Казмунайгаз" готова помочь в восстановлении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чью станцию атаковали дроны ВСУ, но... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:18:00+03:00
2025-02-26T15:19:00+03:00
экономика
казахстан
казмунайгаз
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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АСТАНА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Казмунайгаз" готова помочь в восстановлении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чью станцию атаковали дроны ВСУ, но соответствующих обращений пока не поступало, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Необходимую помощь для восстановления стабильной работы данного трубопровода готовы оказать. В настоящее время пока обращений к "Казмунайгазу" (по восстановлению КТК - ред.) не было, то есть восстановление идет за счет возможности самого предприятия и помощи акционеров… Если поступит соответствующий запрос, рассмотрим в установленном порядке", - сказал Саткалиев.
https://ria.ru/20250218/ktk-2000037416.html
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экономика, казахстан, казмунайгаз, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Казахстан, Казмунайгаз, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
"Казмунайгаз" готов помочь восстановить КТК, атакованную дронами ВСУ

Минэнерго Казахстана: "Казмунайгаз" готов помочь восстановить инфраструктуру КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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АСТАНА, 26 фев - РИА Новости. Компания "Казмунайгаз" готова помочь в восстановлении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чью станцию атаковали дроны ВСУ, но соответствующих обращений пока не поступало, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«
"Необходимую помощь для восстановления стабильной работы данного трубопровода готовы оказать. В настоящее время пока обращений к "Казмунайгазу" (по восстановлению КТК - ред.) не было, то есть восстановление идет за счет возможности самого предприятия и помощи акционеров… Если поступит соответствующий запрос, рассмотрим в установленном порядке", - сказал Саткалиев.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА
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ЭкономикаКазахстанКазмунайгазВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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