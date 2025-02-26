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В Италии Х заподозрили в неуплате налогов, пишет Corriere della Sera - РИА Новости, 26.02.2025
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23:57 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/italija-2001833418.html
В Италии Х заподозрили в неуплате налогов, пишет Corriere della Sera
В Италии Х заподозрили в неуплате налогов, пишет Corriere della Sera - РИА Новости, 26.02.2025
В Италии Х заподозрили в неуплате налогов, пишет Corriere della Sera
Итальянская Финансовая гвардия провела в отношении компании Twitter, позднее ставшей Х, расследование в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:57:00+03:00
2025-02-26T23:57:00+03:00
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия провела в отношении компании Twitter, позднее ставшей Х, расследование в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов на 12,5 миллиона евро, сообщила газета Corriere della Sera. Силовое ведомство Минфина завершило расследование в отношении компании Илона Маска в июне 2024 года, но известно об этом стало сейчас. Предполагаемые нарушения относятся к периоду с 2016 по 2022 годы и связаны с процедурой бесплатной регистрации пользователей на платформах в обмен на их данные и их профилирование. Следователи считают это обменом различными товарами, который подпадает под режим НДС и, следовательно, облагается налогом. Компания Х, предположительно, находится в диалоге с итальянскими налоговыми органами после того, как в прошлом месяце владельцы сети микроблогов были уведомлены об итогах проверки. В конце декабря прошлого года прокуратура Милана завершила расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов компанией Meta* на сумму 887,6 миллиона евро. Расследование, объясняет прокуратура, подтвердило, что Meta Group*, чтобы позволить пользователям использовать свое программное обеспечение и связанные с ним цифровые услуги в коммерческих целях, приобретает и управляет данными, личной информацией и взаимодействиями на платформах каждого пользователя. Тем самым материнская компания Instagram* и Google устанавливает с каждым отношения со взаимообусловленными обязанностями сторон в пользу друг друга, которые по итальянскому законодательству подлежат применению налога на добавленную стоимость. В 2023 году итальянская Финансовая гвардия заявила, что регистрацию пользователей Meta* можно рассматривать как налогооблагаемую транзакцию, поскольку она подразумевают обмен учетной записи на личные данные пользователя.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, милан, россия, илон маск, twitter, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Технологии, Милан, Россия, Илон Маск, Twitter, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Италии Х заподозрили в неуплате налогов, пишет Corriere della Sera

Corriere della Sera: в Италии заподозрили Х в неуплате налогов на 12,5 млн евро

© AP Photo / Pool/Britta PedersenИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия провела в отношении компании Twitter, позднее ставшей Х, расследование в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов на 12,5 миллиона евро, сообщила газета Corriere della Sera.
Силовое ведомство Минфина завершило расследование в отношении компании Илона Маска в июне 2024 года, но известно об этом стало сейчас. Предполагаемые нарушения относятся к периоду с 2016 по 2022 годы и связаны с процедурой бесплатной регистрации пользователей на платформах в обмен на их данные и их профилирование. Следователи считают это обменом различными товарами, который подпадает под режим НДС и, следовательно, облагается налогом. Компания Х, предположительно, находится в диалоге с итальянскими налоговыми органами после того, как в прошлом месяце владельцы сети микроблогов были уведомлены об итогах проверки.
В конце декабря прошлого года прокуратура Милана завершила расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов компанией Meta* на сумму 887,6 миллиона евро. Расследование, объясняет прокуратура, подтвердило, что Meta Group*, чтобы позволить пользователям использовать свое программное обеспечение и связанные с ним цифровые услуги в коммерческих целях, приобретает и управляет данными, личной информацией и взаимодействиями на платформах каждого пользователя. Тем самым материнская компания Instagram* и Google устанавливает с каждым отношения со взаимообусловленными обязанностями сторон в пользу друг друга, которые по итальянскому законодательству подлежат применению налога на добавленную стоимость.
В 2023 году итальянская Финансовая гвардия заявила, что регистрацию пользователей Meta* можно рассматривать как налогооблагаемую транзакцию, поскольку она подразумевают обмен учетной записи на личные данные пользователя.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреТехнологииМиланРоссияИлон МаскTwitterМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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