https://ria.ru/20250226/intsest-2001773926.html

Гении в постели с родственниками: скандальные браки, потрясшие мир

Гении в постели с родственниками: скандальные браки, потрясшие мир - РИА Новости, 26.02.2025

Гении в постели с родственниками: скандальные браки, потрясшие мир

Они творили историю: формулы, ноты, законы — их гениальность ослепляла. Но дома их ждали жены-родственницы — двоюродные сестры, кузины... От Дарвина до... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:28:00+03:00

2025-02-26T18:28:00+03:00

2025-02-26T18:28:00+03:00

справки

сша

милан

чарльз дарвин

мюнхен

альберт эйнштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36946/28/369462854_0:581:1328:1328_1920x0_80_0_0_de24bdc8b20c9c981cb4f617c13dab68.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Они творили историю: формулы, ноты, законы — их гениальность ослепляла. Но дома их ждали жены-родственницы — двоюродные сестры, кузины... От Дарвина до Рузвельта — браки, что балансировали между любовью и табу. Чем обернулись эти союзы для них и мира?Альберт ЭйнштейнВеличайший физик XX века Альберт Эйнштейн 2 июня 1919 года женился на своей двоюродной сестре Эльзе Лёвенталь (урожденной Эйнштейн). Они были двоюродными родственниками по материнской линии и имели общих бабушку и дедушку.Их история началась задолго до свадьбы — еще в детстве они играли вместе в Мюнхене, но потеряли связь, когда семья Эйнштейна переехала в Милан. Судьба свела их снова, и во время Пасхи 1912 года они начали отношения, хотя официальный брак был заключен только в 1919 году — после развода Эйнштейна с первой женой Милевой Марич.Интересный факт: у Эйнштейна и Эльзы не было общих детей. Эльза уже имела троих детей от первого брака с Максом Лёвенталем: дочерей Илзу и Марго, а также сына, который умер в 1903 году.Эльза стала для великого физика не просто супругой, но и настоящим защитником от нежелательных гостей и шарлатанов. По ее инициативе был построен летний домик в Капуте, где семья могла отдыхать от городской суеты.Брак не был идеальным — Эйнштейн славился своими многочисленными романами даже во время супружеской жизни с Эльзой. Наличие законной жены не умаляло его влияния на женщин, вокруг него всегда собирались поклонницы. Однако Эльза оставалась с ним до своей смерти в 1936 году, терпеливо перенося причуды гения, включая его пренебрежение правилами гигиены.Эдгар Аллан ПоМастер ужасов и мистики Эдгар Аллан По шокировал современников, когда 22 сентября 1835 года тайно обвенчался со своей 13-летней двоюродной сестрой Вирджинией Клемм. Самому По на тот момент было 26 лет.Свадьба была проведена тайно из-за опасений, что родственники не одобрят столь близкородственный союз, хотя в США XIX века такие браки не были редкостью. Организатором тайного бракосочетания выступила мать Вирджинии, Мария Клемм — тетя самого Эдгара.Их семейная жизнь была необычной: Вирджиния была умственно недостаточно развита и сохраняла детские повадки до конца жизни. Тем не менее По искренне любил ее, и они жили втроем вместе с матерью Вирджинии.Трагедия настигла семью в 1842 году, когда Вирджиния заболела туберкулезом. Болезнь прогрессировала, и 30 января 1847 года она скончалась в возрасте всего 24 лет. Эта потеря стала сокрушительным ударом для По — он так и не оправился от горя, что отразилось в его последующих произведениях.После смерти Вирджинии Эдгар По создал свои самые известные и мрачные произведения, такие как "Аннабель Ли" и "Ворон", в которых нашла отражение его боль утраты. Многие исследователи отмечают, что именно этот брак и ранняя смерть жены сильно повлияли на творчество писателя, наполнив его произведения темами утраченной любви и непреодолимой скорби.Игорь СтравинскийОдин из величайших композиторов ХХ века Игорь Стравинский не остановился перед запретами православной церкви, когда решил соединить свою судьбу с двоюродной сестрой Екатериной Гавриловной Носенко. В январе 1906 года они тайно обвенчались в Петербурге.Их брак был фактически запрещен не только церковными канонами, но и императорским законодательством, которое не допускало союзов между столь близкими родственниками. Однако влюбленные нашли священника, согласившегося обвенчать их вопреки запретам.Семейная жизнь Стравинских оказалась счастливой и плодотворной — у них родилось четверо детей: Федор (1907), Людмила (1908), Святослав (1910) и Милена (1914). Семья проводила летние месяцы в имении в Устилуге, а зимой часто уезжала в Швейцарию — не только из-за музыкальной карьеры Стравинского, но и для лечения Екатерины, страдавшей от проблем со здоровьем.Именно в браке с Екатериной Стравинский создал свои знаменитые произведения, такие как балеты "Жар-птица", "Петрушка" и скандально известная "Весна священная". Стабильная семейная жизнь позволяла композитору полностью погружаться в творчество.Союз продлился более тридцати лет — до самой смерти Екатерины в 1939 году, доказав, что любовь может преодолеть любые преграды, даже религиозные и социальные запреты.Франклин РузвельтСвадьба, состоявшаяся 17 марта 1905 года, заложила начало одному из самых влиятельных союзов в истории Америки.Франклин Делано Рузвельт женился на своей шестероюродной сестре Элеоноре Рузвельт. Особую пикантность церемонии придавал тот факт, что к алтарю невесту вел сам президент США Теодор Рузвельт — дядя Элеоноры.Этот брак не был безоблачным с самого начала. Мать Франклина, властная Сара Делано, изначально выступала против союза из-за родственных связей и опасений за будущее сына. Однако молодые настояли на своем, и Сара была вынуждена смириться.У пары родилось шестеро детей: Анна (1906), Эллиот (1910), Франклин-младший (1914, умер во младенчестве), Джон (1916), и близнецы Эллиот и Франклин-младший (1917).Настоящее испытание для брака наступило в 1918 году, когда Элеонора обнаружила измену мужа с секретаршей Люси Мерсер. Потрясенная жена предложила развод, но Франклин отказался — не столько из-за чувств, сколько из-за политических последствий, которые могли разрушить его карьеру.Парадоксально, но именно этот кризис превратил Элеонору из тихой домохозяйки в одну из самых влиятельных женщин в американской политике. После болезни Франклина полиомиелитом в 1921 году Элеонора фактически стала его "публичным лицом" — выступала вместо него на встречах с избирателями и помогала поддерживать связь с общественностью.Рузвельты создали уникальное политическое партнерство, став первой парой в американской истории, где оба супруга были самостоятельными политическими лидерами. Элеонора получила прозвище "Первая леди всего мира" за свою активную общественную и политическую деятельность.Чарльз ДарвинСоздатель теории эволюции Чарльз Дарвин женился на своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд 29 января 1839 года. Этот союз стал для ученого не только личным счастьем, но и своеобразным научным экспериментом.Семьи Веджвуд и Дарвин с восторгом приняли этот брак, а свадебную церемонию провел их общий кузен Джон Аллен Веджвуд. Чарльз и Эмма знали друг друга с детства, и Эмма влюбилась в будущего натуралиста еще в юности.Дарвин подошел к решению жениться с присущим ему научным методом — он даже составил список "за" и "против" брака, тщательно взвесив все аргументы.У пары родилось десять детей: Уильям Эразм, Анна Элизабет, Мэри Элеонор, Генриетта Эмма, Джордж Говард, Элизабет, Фрэнсис, Леонард, Гораций и Чарльз Уоринг. Трое из них умерли в раннем возрасте, а некоторые страдали от различных заболеваний.Дарвин, изучавший эволюцию и генетику, полагал, что именно близкородственный брак мог стать причиной болезненности его детей. Этот личный опыт отразился в его научных работах о близкородственном скрещивании. Однако не на всех детях кровосмешение сказалось негативно — некоторые из них добились значительных успехов в области математики, ботаники и инженерного дела.Интересный парадокс их союза заключался в том, что Эмма была набожной христианкой, а Чарльз скептически относился к религии, особенно после создания своей революционной теории. Как жена известного ученого, Эмма стала частью интеллектуального общества. Однако она оставалась верующей и иногда испытывала трудности с теорией эволюции мужа. Тем не менее они прожили вместе более сорока лет в любви и согласии до самой смерти Чарльза в 1882 году.ПослесловиеИстория этих необычных браков показывает, что общественные нормы и запреты не всегда могут удержать людей от следования своим чувствам. Близкородственные браки, хотя и вызывали неоднозначную реакцию, были частью жизни некоторых выдающихся личностей прошлого.Сегодня законодательство большинства стран ограничивает возможность заключения браков между близкими родственниками, опираясь на научные данные о повышенном риске генетических заболеваний у потомства.

сша

милан

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сша, милан, чарльз дарвин, мюнхен, альберт эйнштейн