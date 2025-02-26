https://ria.ru/20250226/gosduma-2001610987.html

В Госдуме рассказали, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

В Госдуме рассказали, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет - РИА Новости, 26.02.2025

В Госдуме рассказали, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T02:20:00+03:00

2025-02-26T02:20:00+03:00

2025-02-26T02:20:00+03:00

общество

жилье

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Особый интерес представляет участие несовершеннолетних в сделках с недвижимостью. Согласно законодательству, дети в возрасте от 14 лет могут продавать квартиры, но только при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки", - сказал Гаврилов. По его словам, это необходимо для защиты имущественных интересов ребенка и предотвращения случаев, когда его имущество может быть использовано не в его интересах. "Например, недобросовестные взрослые могут попытаться продать или передать имущество ребенка без учета его будущих потребностей. Для предотвращения таких ситуаций закон и требует согласия родителей и органов опеки на сделки с имуществом несовершеннолетних", - рассказал депутат. Он отметил, что ребенок обладает правом собственности на доходы, полученные им от работы, стипендии, премий, а также на имущество, переданное ему в дар или полученное по наследству. "Однако до 14 лет сделки от имени ребенка совершают родители или опекуны. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, а в отдельных случаях (например, при эмансипации) — самостоятельно", - добавил парламентарий. Гаврилов напомнил, что ребенок имеет право на получение содержания от родителей и других членов семьи, это выражается в предоставлении необходимых средств на питание, одежду, жилье, образование и медицинское обслуживание. "Для долгосрочного обеспечения благосостояния детей родители могут открывать специальные накопительные счета или вклады, направленные на финансирование их будущего образования или иных важных потребностей. Также предусмотрены различные государственные программы поддержки семей с детьми, включая налоговые льготы и целевые выплаты", - сообщил он. По словам депутата, дети имеют право на наследование имущества наравне с взрослыми, но если ребенок является наследником, управление его долей имущества до достижения 18 лет осуществляют родители или опекуны, а сделки с этим имуществом требуют разрешения органов опеки. Он подчеркнул, что несовершеннолетние наследники также имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не указаны в завещании. "Ребенок может пользоваться имуществом родителей, если это происходит по взаимному согласию. Однако родители не имеют права распоряжаться имуществом ребенка без учета его интересов. В случае общей собственности родителей и детей правила владения, пользования и распоряжения таким имуществом регулируются нормами гражданского законодательства. В частности, родители и дети обладают равными долями собственности, если иное не установлено соглашением", - отметил глава комитета Госдумы. Гаврилов также рассказал, что распоряжение этим имуществом, включая его продажу, передачу или сдачу в аренду, возможно только при согласии всех владельцев, а при наличии несовершеннолетнего владельца - с одобрения органов опеки и попечительства, если сделка затрагивает его долю.

https://realty.ria.ru/20250225/gosduma-2001504420.html

https://realty.ria.ru/20250225/gosduma-2001482567.html

https://ria.ru/20250223/nedvizhimost-2001078097.html

https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html

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общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф