В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле
Госдеп: переговоры США и России в Стамбуле не затронут политических вопросов
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.
"На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения", — говорится в публикации.
По словам представителя американского дипведомства, продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время.
"Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет", — подчеркнул он.
Отмечается, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.