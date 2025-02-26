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В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025
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19:43 26.02.2025 (обновлено: 20:07 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gosdep-2001806240.html
В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле
В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025
В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле
Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:43:00+03:00
2025-02-26T20:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента."На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения", — говорится в публикации.По словам представителя американского дипведомства, продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время. "Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет", — подчеркнул он. Отмечается, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250226/litiy-2001734527.html
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в мире, россия, сша, турция, государственный департамент сша, стамбул, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, украина
В мире, Россия, США, Турция, Государственный департамент США, Стамбул, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Украина
В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле

Госдеп: переговоры США и России в Стамбуле не затронут политических вопросов

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.
"На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения", — говорится в публикации.
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Вчера, 15:19
По словам представителя американского дипведомства, продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время.
"Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет", — подчеркнул он.
Отмечается, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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