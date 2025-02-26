https://ria.ru/20250226/gosdep-2001806240.html

В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле

В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2025

В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США в Стамбуле

Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:43:00+03:00

2025-02-26T19:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Представители России и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента."На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения", — говорится в публикации.По словам представителя американского дипведомства, продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время. "Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет", — подчеркнул он. Отмечается, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250226/litiy-2001734527.html

https://ria.ru/20250226/usaid-2001754946.html

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html

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