https://ria.ru/20250226/golos-2001823671.html

Напавшим на участницу проекта "Голос" оказался пьяный москвич

Напавшим на участницу проекта "Голос" оказался пьяный москвич - РИА Новости, 26.02.2025

Напавшим на участницу проекта "Голос" оказался пьяный москвич

Напавшим на участницу телепроекта "Голос" Анастасию Бучковскую оказался пьяный москвич, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:00:00+03:00

2025-02-26T22:00:00+03:00

2025-02-26T22:00:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

"голос"

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Напавшим на участницу телепроекта "Голос" Анастасию Бучковскую оказался пьяный москвич, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ. Бучковская в среду рассказала РИА Новости, что стала жертвой нападения пьяного мужчины рядом со своей вокальной студией на канале Грибоедова. По словам исполнительницы, напавший разбил ей нос и бил кулаками по голове. На крик Бучковской сбежались люди и помогли скрутить мужчину, она написала заявление в полицию. Как информирует ГУМВД, в ночь на 25 февраля в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма медучреждения, куда с ушибами доставили 28-летнюю женщину, избитую неизвестным в доме на канале Грибоедова 6/2, где пострадавшая преподает музыку. "Подозреваемый в избиении был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 59-летний москвич. Свой поступок задержанный объяснить не смог, так как находился в состоянии сильного опьянения", - говорится в сообщении. Правоохранители передали задержанного медикам, по факту инцидента организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бучковская участвовала в 12-м сезоне шоу "Голос" в команде певицы Zivert.

https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html

https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html

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происшествия, санкт-петербург, "голос", россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)