https://ria.ru/20250226/gaza-2001781559.html

В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель

В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель - РИА Новости, 26.02.2025

В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель

Известный палестинский правозащитник Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель",... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:42:00+03:00

2025-02-26T17:42:00+03:00

2025-02-26T18:39:00+03:00

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ГАЗА, 26 фев – РИА Новости. Известный палестинский правозащитник Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель", прокомментировав РИА Новости опубликованное американским лидером видео. Трамп разместил в собственной социальной сети Truth Social сгенерированный ролик, на котором он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предпринимателя Илона Маска в палестинском анклаве, отстроенном и джентрифицированном после войны. "Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", - сказал собеседник агентства, который возглавляет Международную комиссию в поддержку прав палестинского народа. Планы Трампа в отношении сектора Газа предполагают выселение оттуда двух миллионов палестинских жителей в соседние арабские страны и даже Сомали. Сектор Газа лежит в руинах после года вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, которые приостановили боевые действия для обмена пленниками и согласования новых этапов перемирия.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, сомали, дональд трамп, биньямин нетаньяху, илон маск, хамас