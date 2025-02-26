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В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель - РИА Новости, 26.02.2025
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17:42 26.02.2025 (обновлено: 18:39 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gaza-2001781559.html
В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель
В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель - РИА Новости, 26.02.2025
В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель
Известный палестинский правозащитник Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель",... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:42:00+03:00
2025-02-26T18:39:00+03:00
в мире
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ГАЗА, 26 фев – РИА Новости. Известный палестинский правозащитник Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель", прокомментировав РИА Новости опубликованное американским лидером видео. Трамп разместил в собственной социальной сети Truth Social сгенерированный ролик, на котором он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предпринимателя Илона Маска в палестинском анклаве, отстроенном и джентрифицированном после войны. "Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", - сказал собеседник агентства, который возглавляет Международную комиссию в поддержку прав палестинского народа. Планы Трампа в отношении сектора Газа предполагают выселение оттуда двух миллионов палестинских жителей в соседние арабские страны и даже Сомали. Сектор Газа лежит в руинах после года вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, которые приостановили боевые действия для обмена пленниками и согласования новых этапов перемирия.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html
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в мире, израиль, сша, сомали, дональд трамп, биньямин нетаньяху, илон маск, хамас
В мире, Израиль, США, Сомали, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, ХАМАС
В Палестине обвинили Трампа в желании превратить Газу в бордель

Палестинский правозащитник Абдель-Аати: Трамп хочет превратить Газу в казино

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ГАЗА, 26 фев – РИА Новости. Известный палестинский правозащитник Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель", прокомментировав РИА Новости опубликованное американским лидером видео.
Трамп разместил в собственной социальной сети Truth Social сгенерированный ролик, на котором он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предпринимателя Илона Маска в палестинском анклаве, отстроенном и джентрифицированном после войны.
«
"Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", - сказал собеседник агентства, который возглавляет Международную комиссию в поддержку прав палестинского народа.
Планы Трампа в отношении сектора Газа предполагают выселение оттуда двух миллионов палестинских жителей в соседние арабские страны и даже Сомали. Сектор Газа лежит в руинах после года вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, которые приостановили боевые действия для обмена пленниками и согласования новых этапов перемирия.
Газа Трампа. Дональд Трамп выложил видео о будущем сектора Газы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе
Вчера, 13:53
 
В миреИзраильСШАСомалиДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИлон МаскХАМАС
 
 
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