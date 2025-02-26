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Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин - РИА Новости, 26.02.2025
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин
Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:56:00+03:00
2025-02-26T23:56:00+03:00
2025-02-26T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из Еврокомиссии. Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "ЕС отреагирует "твердо и немедленно" на новые пошлины - отсылка (источника - ред.) к последним угрозам Трампа", - передает агентство со ссылкой на источник из ЕК. Источник добавил агентству, что ЕС является крупнейшим в мире "свободным рынком", назвав это "благом" для Соединенных Штатов. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин
Reuters: ЕС даст твердый ответ на введение Трампом пошлин на товары