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Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин - РИА Новости, 26.02.2025
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23:56 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/es-2001833573.html
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин - РИА Новости, 26.02.2025
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин
Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:56:00+03:00
2025-02-26T23:56:00+03:00
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из Еврокомиссии. Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "ЕС отреагирует "твердо и немедленно" на новые пошлины - отсылка (источника - ред.) к последним угрозам Трампа", - передает агентство со ссылкой на источник из ЕК. Источник добавил агентству, что ЕС является крупнейшим в мире "свободным рынком", назвав это "благом" для Соединенных Штатов. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин

Reuters: ЕС даст твердый ответ на введение Трампом пошлин на товары

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из Еврокомиссии.
Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США.
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"ЕС отреагирует "твердо и немедленно" на новые пошлины - отсылка (источника - ред.) к последним угрозам Трампа", - передает агентство со ссылкой на источник из ЕК.
Источник добавил агентству, что ЕС является крупнейшим в мире "свободным рынком", назвав это "благом" для Соединенных Штатов.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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