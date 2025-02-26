https://ria.ru/20250226/buchkovskaja-2001821459.html

В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос"

В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос" - РИА Новости, 26.02.2025

В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос"

Участница телепроекта "Голос" Анастасия Бучковская рассказала РИА Новости, что в Санкт-Петербурге стала жертвой нападения пьяного мужчины. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:34:00+03:00

2025-02-26T21:34:00+03:00

2025-02-26T21:34:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

"голос"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участница телепроекта "Голос" Анастасия Бучковская рассказала РИА Новости, что в Санкт-Петербурге стала жертвой нападения пьяного мужчины. По словам исполнительницы, инцидент произошел рядом с ее вокальной студией на канале Грибоедова. "Мужчина в сильном алкогольном опьянении разбил мне нос. Бил кулаками по голове и пытался попасть в лицо. Я закрывала лицо руками, поэтому все руки в синяках. На мой крик сбежались люди с первого и третьего этажа и помогли скрутить мужчину. Сразу вызвали скорую и полицию. Меня увезли в травму, мужчину задержали", – рассказала Бучковская.Она уточнила, что отделалась синяками, гематомами на голове и ссадинами на носу и под глазом. "Мне повезло, ничего серьезного", – сказала певица. Бучковская сообщила, что подала заявление в полицию, поскольку опасается, что напавший может навредить другим жителям Петербурга. Комментарием регионального главка МВД по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает. Бучковская участвовала в 12-м сезоне шоу Голос" в команде певицы Zivert.

https://ria.ru/20240914/ochki-1972715208.html

https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, "голос"