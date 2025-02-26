https://ria.ru/20250226/buchkovskaja-2001821459.html
В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос"
В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос" - РИА Новости, 26.02.2025
В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос"
Участница телепроекта "Голос" Анастасия Бучковская рассказала РИА Новости, что в Санкт-Петербурге стала жертвой нападения пьяного мужчины. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:34:00+03:00
2025-02-26T21:34:00+03:00
2025-02-26T21:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
"голос"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участница телепроекта "Голос" Анастасия Бучковская рассказала РИА Новости, что в Санкт-Петербурге стала жертвой нападения пьяного мужчины. По словам исполнительницы, инцидент произошел рядом с ее вокальной студией на канале Грибоедова. "Мужчина в сильном алкогольном опьянении разбил мне нос. Бил кулаками по голове и пытался попасть в лицо. Я закрывала лицо руками, поэтому все руки в синяках. На мой крик сбежались люди с первого и третьего этажа и помогли скрутить мужчину. Сразу вызвали скорую и полицию. Меня увезли в травму, мужчину задержали", – рассказала Бучковская.Она уточнила, что отделалась синяками, гематомами на голове и ссадинами на носу и под глазом. "Мне повезло, ничего серьезного", – сказала певица. Бучковская сообщила, что подала заявление в полицию, поскольку опасается, что напавший может навредить другим жителям Петербурга. Комментарием регионального главка МВД по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает. Бучковская участвовала в 12-м сезоне шоу Голос" в команде певицы Zivert.
https://ria.ru/20240914/ochki-1972715208.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, "голос"
Происшествия, Санкт-Петербург, "Голос"
В Петербурге пьяный мужчина избил участницу проекта "Голос"
Участница шоу "Голос" Бучковская рассказала, что пьяный мужчина разбил ей нос
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Участница телепроекта "Голос" Анастасия Бучковская рассказала РИА Новости, что в Санкт-Петербурге стала жертвой нападения пьяного мужчины.
По словам исполнительницы, инцидент произошел рядом с ее вокальной студией на канале Грибоедова.
«
"Мужчина в сильном алкогольном опьянении разбил мне нос. Бил кулаками по голове и пытался попасть в лицо. Я закрывала лицо руками, поэтому все руки в синяках. На мой крик сбежались люди с первого и третьего этажа и помогли скрутить мужчину. Сразу вызвали скорую и полицию. Меня увезли в травму, мужчину задержали", – рассказала Бучковская.
Она уточнила, что отделалась синяками, гематомами на голове и ссадинами на носу и под глазом.
"Мне повезло, ничего серьезного", – сказала певица.
Бучковская сообщила, что подала заявление в полицию, поскольку опасается, что напавший может навредить другим жителям Петербурга
.
Комментарием регионального главка МВД по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
Бучковская участвовала в 12-м сезоне шоу Голос" в команде певицы Zivert.