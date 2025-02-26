https://ria.ru/20250226/briks-2001828960.html

Президент Бразилии высказался о планах по платежным системам БРИКС

Президент Бразилии высказался о планах по платежным системам БРИКС - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Бразилии высказался о планах по платежным системам БРИКС

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС под председательством Бразилии планирует искать альтернативные платформы для платежей между... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:53:00+03:00

2025-02-26T22:53:00+03:00

2025-02-26T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС под председательством Бразилии планирует искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами блока, его слова приводит местный портал UOL. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. В текущем году председателем является Бразилия. Президент страны открывал в среду встречу шерп стран БРИКС. "Нынешняя эскалация протекционизма в сфере торговли и инвестиций усиливает важность мер, направленных на преодоление препятствий на пути нашей экономической интеграции. Расширение возможностей оплаты означает снижение уязвимостей и затрат. Председательство Бразилии стремится развивать дополнительные, ...доступные, прозрачные и безопасные платежные платформы", - цитирует президента портал. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250225/shojgu-2001500756.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000685584.html

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000411007.html

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рио-де-жанейро (город)

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