https://ria.ru/20250226/bilayn-2001695239.html

"Билайн" подвергся DDoS-атаке

"Билайн" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 26.02.2025

"Билайн" подвергся DDoS-атаке

Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:56:00+03:00

2025-02-26T12:56:00+03:00

2025-02-26T13:05:00+03:00

билайн

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе.Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.

https://ria.ru/20250214/sbp-1999506319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

билайн, происшествия, россия