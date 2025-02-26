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"Билайн" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 26.02.2025
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12:56 26.02.2025 (обновлено: 13:05 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bilayn-2001695239.html
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
"Билайн" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 26.02.2025
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:56:00+03:00
2025-02-26T13:05:00+03:00
билайн
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе.Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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билайн, происшествия, россия
Билайн, Происшествия, Россия
"Билайн" подвергся DDoS-атаке

Некоторые системы "Билайна" подверглись DDoS-атаке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Билайн"
Логотип компании Билайн - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип компании "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В работе СБП произошел сбой
14 февраля, 23:47
 
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