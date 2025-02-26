https://ria.ru/20250226/bilayn-2001695239.html
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
"Билайн" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 26.02.2025
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:56:00+03:00
2025-02-26T12:56:00+03:00
2025-02-26T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе.Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.
https://ria.ru/20250214/sbp-1999506319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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билайн, происшествия, россия
Билайн, Происшествия, Россия
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
Некоторые системы "Билайна" подверглись DDoS-атаке