https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского
Президент США Дональд Трамп избавится от Владимира Зеленского после заключения соглашения по редкоземельным металлам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:03:00+03:00
2025-02-25T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избавится от Владимира Зеленского после заключения соглашения по редкоземельным металлам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Как бизнесмен Трамп хочет получить от Зеленского документ, который бы оформлял его права на недра и возврат (через доступ к недрам) долгов Украины. Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять", — написал он.Политик также добавил, что глава киевского режима превратился в "лидера антитрампистской коалиции в Европе" под прикрытием конфликта с Россией.В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Киев стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.Согласно обнародованному в понедельник проекту двустороннего соглашения США и Украины, Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, причем Киев обяжут перечислять в него деньги до достижения этой суммы.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Трамп избавится от Зеленского после сделки по ресурсам
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избавится от Владимира Зеленского после заключения соглашения по редкоземельным металлам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Как бизнесмен Трамп
хочет получить от Зеленского
документ, который бы оформлял его права на недра и возврат (через доступ к недрам) долгов Украины
. Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять", — написал он.
Политик также добавил, что глава киевского режима превратился в "лидера антитрампистской коалиции в Европе" под прикрытием конфликта с Россией
.
В начале февраля президент США
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев
сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом
. Затем американский лидер объявил, что Киев стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.
На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.
Согласно обнародованному в понедельник проекту двустороннего соглашения США и Украины, Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, причем Киев обяжут перечислять в него деньги до достижения этой суммы.