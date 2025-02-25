https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001391156.html

На Западе раскрыли, как Зеленский шокировал фон дер Ляйен

На Западе раскрыли, как Зеленский шокировал фон дер Ляйен - РИА Новости, 25.02.2025

На Западе раскрыли, как Зеленский шокировал фон дер Ляйен

Глава киевского режима Владимир Зеленский шокировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявлением о намерении создать НАТО на территории Украины. Такое... РИА Новости, 25.02.2025

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в мире

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еврокомиссия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский шокировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявлением о намерении создать НАТО на территории Украины. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина будет вынуждена создать собственное НАТО, если ее не захотят принять в Альянс."Наркофюрер сходит с ума. Даже фон дер Лгунья выглядит удивленной", — написал он, комментируя видеозапись саммита в поддержку Украины, который прошел в понедельник в Киеве.В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев, где вместе с другими европейскими лидерами и партнерами приняли участие в конференции, приуроченной к годовщине начала СВО на Украине. На совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву очередного транша помощи.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html

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