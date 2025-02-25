https://ria.ru/20250225/zarplata-2001433206.html

Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко

Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.02.2025

Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко

Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей",- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Он уточнил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала по стране выросла с 39,5 тысяч рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.

https://ria.ru/20241103/vrachi-1981636228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко, кпрф, госдума рф