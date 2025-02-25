Рейтинг@Mail.ru
Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 25.02.2025 (обновлено: 12:11 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/zarplata-2001433206.html
Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко
Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.02.2025
Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко
Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:33:00+03:00
2025-02-25T12:11:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
кпрф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей",- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Он уточнил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала по стране выросла с 39,5 тысяч рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.
https://ria.ru/20241103/vrachi-1981636228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_15:0:799:588_1920x0_80_0_0_28a53c10cbe62dd74a2343e4eaeb269d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мурашко, КПРФ, Госдума РФ
Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко

Мурашко: средняя зарплата врачей в России выросла с 80 до 123 тысяч рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей",- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
Он уточнил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала по стране выросла с 39,5 тысяч рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России
3 ноября 2024, 02:28
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоКПРФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала