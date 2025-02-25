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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vzryv-2001466945.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:54:00+03:00
2025-02-25T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумы
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало.
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украина
сумы
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украина, сумы, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Днепропетровская область
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
"В Сумах прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрыве не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумыДнепропетровская область
 
 
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