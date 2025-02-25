https://ria.ru/20250225/vzryv-2001466945.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:54:00+03:00

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специальная военная операция на украине

украина

сумы

днепропетровская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20250224/vzryvy-2001185220.html

украина

сумы

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украина, сумы, днепропетровская область