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Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 25.02.2025 (обновлено: 08:15 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vojska-2001404938.html
Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко
Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко
Российские войска полностью выбили ВСУ из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:10:00+03:00
2025-02-25T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Российские войска полностью выбили ВСУ из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В конце января Марочко сообщал, что для полного освобождения ЛНР ВС РФ осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. Об освобождении Новолюбовки Минобороны РФ сообщало 22 февраля. "В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка. Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что противник отошел в район Григоровки и усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.
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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко

Марочко: российские военные полностью выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Российские войска полностью выбили ВСУ из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В конце января Марочко сообщал, что для полного освобождения ЛНР ВС РФ осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. Об освобождении Новолюбовки Минобороны РФ сообщало 22 февраля.
«
"В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка. Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко отметил, что противник отошел в район Григоровки и усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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