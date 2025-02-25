https://ria.ru/20250225/vojska-2001404938.html

Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко

Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.02.2025

Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки, заявил Марочко

Российские войска полностью выбили ВСУ из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:10:00+03:00

2025-02-25T08:10:00+03:00

2025-02-25T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Российские войска полностью выбили ВСУ из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В конце января Марочко сообщал, что для полного освобождения ЛНР ВС РФ осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. Об освобождении Новолюбовки Минобороны РФ сообщало 22 февраля. "В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка. Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что противник отошел в район Григоровки и усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.

https://ria.ru/20250125/granitsy-1995429677.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины