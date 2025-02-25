https://ria.ru/20250225/voennye-2001551030.html
В Казахстане поздравили столетнего ветерана Великой Отечественной войны
В Казахстане поздравили столетнего ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.02.2025
В Казахстане поздравили столетнего ветерана Великой Отечественной войны
Военнослужащие национальной гвардии Казахстана с военным оркестром поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:20:00+03:00
2025-02-25T17:20:00+03:00
2025-02-25T17:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Казахстана с военным оркестром поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко, сообщает пресс-служба регионального командования "Батыс" нацгвардии республики. Ветерана посетил возглавляющий командование "Батыс" генерал-майор Бекайдар Казкеев. "Поздравления прошли в теплой домашней обстановке, наполненной уважением к герою, чей вклад в Победу остается примером мужества и стойкости. Во время поздравления солисты военного оркестра исполнили легендарные композиции, включая "День Победы" и "Катюшу", - говорится в сообщении. "Спасибо вам большое за то, что не забываете нас, ветеранов. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят. Я прожил 100 лет и хочу поделиться с вами одним важным уроком: всегда будьте добры. Доброта — это не просто слово, это сила, способная менять мир. Она согревает души, дарит надежду и объединяет сердца. Помните: добро, подаренное другим, всегда возвращается сторицей", - сказал Вениамин Пантелеевич. В казахстанской нацгвардии отметили, что визиты к ветеранам - это не только дань уважения, но и важная часть сохранения исторической памяти, свидетельство признательности потомков за подвиг героев Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250222/kazakhstan-2000951610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане поздравили столетнего ветерана Великой Отечественной войны
Военные Нацгвардии Казахстана поздравили с оркестром 100-летнего ветерана ВОВ
АСТАНА, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Казахстана с военным оркестром поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко, сообщает пресс-служба регионального командования "Батыс" нацгвардии республики.
Ветерана посетил возглавляющий командование "Батыс" генерал-майор Бекайдар Казкеев.
«
"Поздравления прошли в теплой домашней обстановке, наполненной уважением к герою, чей вклад в Победу остается примером мужества и стойкости. Во время поздравления солисты военного оркестра исполнили легендарные композиции, включая "День Победы" и "Катюшу", - говорится в сообщении.
"Спасибо вам большое за то, что не забываете нас, ветеранов. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят. Для нас очень важно знать, что наши подвиги помнят и ценят. Я прожил 100 лет и хочу поделиться с вами одним важным уроком: всегда будьте добры. Доброта — это не просто слово, это сила, способная менять мир. Она согревает души, дарит надежду и объединяет сердца. Помните: добро, подаренное другим, всегда возвращается сторицей", - сказал Вениамин Пантелеевич.
В казахстанской нацгвардии отметили, что визиты к ветеранам - это не только дань уважения, но и важная часть сохранения исторической памяти, свидетельство признательности потомков за подвиг героев Великой Отечественной войны.