https://ria.ru/20250225/vladimir-2001537458.html

Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой

Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой - РИА Новости, 25.02.2025

Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой

Двое жителей Владимира, издевавшихся над своей знакомой и снимавших это на телефон, получили 2 года 3 месяца и 2,5 года, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:36:00+03:00

2025-02-25T16:36:00+03:00

2025-02-25T16:50:00+03:00

происшествия

россия

владимир

владимирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Двое жителей Владимира, издевавшихся над своей знакомой и снимавших это на телефон, получили 2 года 3 месяца и 2,5 года, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "Собранные следственными органами СКР по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двоих несовершеннолетних жителей Владимира 2006 и 2007 года рождения… Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, оба молодых человека на момент совершения преступления были несовершеннолетними, сейчас – один из них. Они признаны виновными по трем статьям: пп. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни); ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). По данным следствия, преступление было совершено в январе 2024 года в квартире, где находились обвиняемые вместе с потерпевшей 2009 года рождения и еще одной знакомой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности. Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" Ленинский районный суд Владимира, компания сняла квартиру, где они собрались для распития спиртного. Один из молодых людей агрессивно отреагировал на то, что потерпевшая случайно пролила на него небольшое количество воды. Он ударил ее по лицу, потащил в ванную, где к избиению присоединились и другие присутствовавшие. Издевательства длились около 2-3 часов. Процесс они сняли на видео и выложили в интернет. Кроме того, подростки забрали у потерпевшей дорогостоящий телефон, якобы в счет несуществующего долга, оставив взамен менее ценный, уточняет суд. Судом также в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с осужденных взысканы 170 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250219/sk-2000336123.html

https://rsport.ria.ru/20250106/trener-1992651969.html

россия

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владимир, владимирская область