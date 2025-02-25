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Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой - РИА Новости, 25.02.2025
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16:36 25.02.2025 (обновлено: 16:50 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vladimir-2001537458.html
Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой
Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой - РИА Новости, 25.02.2025
Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой
Двое жителей Владимира, издевавшихся над своей знакомой и снимавших это на телефон, получили 2 года 3 месяца и 2,5 года, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:36:00+03:00
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Двое жителей Владимира, издевавшихся над своей знакомой и снимавших это на телефон, получили 2 года 3 месяца и 2,5 года, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "Собранные следственными органами СКР по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двоих несовершеннолетних жителей Владимира 2006 и 2007 года рождения… Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, оба молодых человека на момент совершения преступления были несовершеннолетними, сейчас – один из них. Они признаны виновными по трем статьям: пп. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни); ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). По данным следствия, преступление было совершено в январе 2024 года в квартире, где находились обвиняемые вместе с потерпевшей 2009 года рождения и еще одной знакомой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности. Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" Ленинский районный суд Владимира, компания сняла квартиру, где они собрались для распития спиртного. Один из молодых людей агрессивно отреагировал на то, что потерпевшая случайно пролила на него небольшое количество воды. Он ударил ее по лицу, потащил в ванную, где к избиению присоединились и другие присутствовавшие. Издевательства длились около 2-3 часов. Процесс они сняли на видео и выложили в интернет. Кроме того, подростки забрали у потерпевшей дорогостоящий телефон, якобы в счет несуществующего долга, оставив взамен менее ценный, уточняет суд. Судом также в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с осужденных взысканы 170 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, россия, владимир, владимирская область
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область
Владимирский суд приговорил к заключению двух мужчин за истязание знакомой

Двое жителей Владимира приговорены к 2 годам и 3 месяцам и 2,5 года за истязание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Двое жителей Владимира, издевавшихся над своей знакомой и снимавших это на телефон, получили 2 года 3 месяца и 2,5 года, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
"Собранные следственными органами СКР по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двоих несовершеннолетних жителей Владимира 2006 и 2007 года рождения… Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, оба молодых человека на момент совершения преступления были несовершеннолетними, сейчас – один из них.
Они признаны виновными по трем статьям: пп. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни); ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
По данным следствия, преступление было совершено в январе 2024 года в квартире, где находились обвиняемые вместе с потерпевшей 2009 года рождения и еще одной знакомой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" Ленинский районный суд Владимира, компания сняла квартиру, где они собрались для распития спиртного. Один из молодых людей агрессивно отреагировал на то, что потерпевшая случайно пролила на него небольшое количество воды. Он ударил ее по лицу, потащил в ванную, где к избиению присоединились и другие присутствовавшие.
Издевательства длились около 2-3 часов. Процесс они сняли на видео и выложили в интернет. Кроме того, подростки забрали у потерпевшей дорогостоящий телефон, якобы в счет несуществующего долга, оставив взамен менее ценный, уточняет суд.
Судом также в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с осужденных взысканы 170 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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