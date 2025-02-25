https://ria.ru/20250225/usluga-2001472557.html

В Нижегородской области ввели услугу регистрации рождения ребенка

В Нижегородской области ввели услугу регистрации рождения ребенка - РИА Новости, 25.02.2025

В Нижегородской области ввели услугу регистрации рождения ребенка

Восемь медицинских учреждений Нижегородской области ввели услугу регистрации рождения ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:15:00+03:00

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нижегородская область

нижний новгород

россия

глеб никитин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Восемь медицинских учреждений Нижегородской области ввели услугу регистрации рождения ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. Возможность зарегистрировать ребенка появилась в родильных домах №1 и №4 Нижнего Новгорода, а также в Борской, Лысковской, Починковской, Семеновской, Сергачской и Уренской центральных районных больницах. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такой вид предоставления услуги запущен в рамках Пятилетия семьи в регионе. Первые пациентки родильных домов и родильных отделений еще до выписки получили гербовые свидетельства о рождении ребенка, медицинские справки о рождении и памятные медали "Родившемуся в Нижегородской области". "Это совместный проект министерства здравоохранения региона, главного управления ЗАГС Нижегородской области и нашего Института демографического развития. Постарались сделать процесс максимально удобным: с согласия мамы в роддоме оформляется электронный документ, который поступает в ее личный кабинет на "Госуслугах". Там же можно подать заявление на регистрацию рождения, указать имя ребенка и согласовать его с отцом. После этого орган ЗАГС сформирует цифровую запись акта о рождении и предоставит родителям малыша весь необходимый комплект документов", – цитирует пресс-служба слова Никитина. По словам губернатора, услугу можно будет получить, даже если у матери ребенка нет подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". При этом для всех нижегородцев сохраняется возможность регистрации рождения и традиционным образом, при обращении в органы ЗАГС. Как отметила заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова, в ближайшее время предоставление услуги регистрации рождения будет организовано на системной основе в 17 медицинских учреждениях региона, где ведется работа по родовспоможению. Это три родильных дома в Нижнем Новгороде, Областной перинатальный центр и Дзержинский перинатальный центр, 11 межрайонных родильных домов, а также одно из учреждений ФМБА России в Сарове. "В крупных медицинских учреждениях региона будут открыты удаленные рабочие места сотрудников отделов ЗАГС, в остальных медорганизациях специалисты будут совершать выходы к пациенткам по полученным заявкам. Отмечу, что сегодня уже 70 процентов нижегородских мам пользуется суперсервисом "Рождение ребенка" на "Госуслугах": это позволяет им не только зарегистрировать рождение ребенка, но и активизировать последующие государственные услуги, такие как получение социальных выплат, пособий, запись ребенка в детский сад и многие другие", – приводятся в сообщении слова руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой.

https://ria.ru/20241223/roditeli-1990867857.html

https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html

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Артем Смирнов

нижний новгород, россия, глеб никитин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), дети