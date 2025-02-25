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Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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01:54 25.02.2025 (обновлено: 02:54 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ulyanov-2001390022.html
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". РИА Новости, 25.02.2025
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украина
россия
киев
михаил ульянов (дипломат)
юрий ушаков
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". Дипломат успокоил в своем Telegram-канале западных чиновников, которые переживают из-за того, что представители Украины не участвуют в диалоге. "Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время", - написал Ульянов На прошлой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Участвовавший во встрече помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации позитивно оценили результаты и анонсировали новые встречи.
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украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Украина, Россия, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине

Ульянов: Киев пригласят на переговоры о мире на Украине в свое время

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время".
Дипломат успокоил в своем Telegram-канале западных чиновников, которые переживают из-за того, что представители Украины не участвуют в диалоге.
"Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время", - написал Ульянов
На прошлой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Участвовавший во встрече помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации позитивно оценили результаты и анонсировали новые встречи.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Макрон заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине
00:43
 
УкраинаРоссияКиевМихаил Ульянов (дипломат)Юрий УшаковСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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