https://ria.ru/20250225/ulyanov-2001390022.html

Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине

Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". РИА Новости, 25.02.2025

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украина

россия

киев

михаил ульянов (дипломат)

юрий ушаков

сергей лавров

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". Дипломат успокоил в своем Telegram-канале западных чиновников, которые переживают из-за того, что представители Украины не участвуют в диалоге. "Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время", - написал Ульянов На прошлой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Участвовавший во встрече помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации позитивно оценили результаты и анонсировали новые встречи.

https://ria.ru/20250225/makron-2001386980.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций