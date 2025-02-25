https://ria.ru/20250225/ulyanov-2001390022.html
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:54:00+03:00
2025-02-25T01:54:00+03:00
2025-02-25T02:54:00+03:00
украина
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киев
михаил ульянов (дипломат)
юрий ушаков
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". Дипломат успокоил в своем Telegram-канале западных чиновников, которые переживают из-за того, что представители Украины не участвуют в диалоге. "Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время", - написал Ульянов На прошлой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Участвовавший во встрече помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации позитивно оценили результаты и анонсировали новые встречи.
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украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Украина, Россия, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Ульянов рассказал, когда Киев пригласят на переговоры по Украине
Ульянов: Киев пригласят на переговоры о мире на Украине в свое время