https://ria.ru/20250225/ukraina-2001530358.html

ЕС может попросить Украину вернуть выделенные ей деньги, считают в Словакии

ЕС может попросить Украину вернуть выделенные ей деньги, считают в Словакии - РИА Новости, 25.02.2025

ЕС может попросить Украину вернуть выделенные ей деньги, считают в Словакии

Страны Европейского союза могут попросить Украину вернуть выделенные на ее поддержку деньги так, как сейчас этого требуют США, считает вице-спикер словацкого... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:05:00+03:00

2025-02-25T16:05:00+03:00

2025-02-25T16:05:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Страны Европейского союза могут попросить Украину вернуть выделенные на ее поддержку деньги так, как сейчас этого требуют США, считает вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. "Меня очень огорчает то, что сегодня (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен опять демонстративно поехала на Украину. Верю, что она там спросит Зеленского о том, что в то время, как он дает американцам полезные ископаемые, что даст Европейскому союзу? А я спрошу за Словакию: как нам Зеленский вернет 3,5 миллиарда евро, которые мы туда отправили?", - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в понедельник. По его словам, для Братиславы это огромные деньги, а Словакия относится к государствам, которые больше всего помогли Украине в пересчете на проценты к собственному ВВП. "Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать", - считает Данко. По данным словацкого телеканала TA3, Словакия с начала конфликта на Украине оказала ей помощь на 3,48 миллиарда евро, что составляет 3,22% ВВП республики. Большая часть из этих средств (2,77 миллиарда евро) были потрачены на поддержку украинских беженцев в Словакии, их размещение, оказание им медицинской и другой помощи. Помощь военного характера, которая включала передачу Киеву техники и оружия, составила 690 миллионов евро, еще 100 миллионов евро было направлено на оказание Украине гуманитарной помощи. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет ее природных ресурсов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250225/oon-2001518007.html

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, россия, андрей данко, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, нато