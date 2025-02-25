https://ria.ru/20250225/ukraina-2001462329.html

Экс-премьер Польши сделал мрачное заявление об Украине

Экс-премьер Польши сделал мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Экс-премьер Польши сделал мрачное заявление об Украине

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Polsat. РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Polsat."Похоже, что Украина потерпела поражение в этой войне", — посетовал польский политик.Во вторник глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза. По его словам, после поражения Украины, которое европейские лидеры так отчаянно стараются не замечать вопреки интересам народа, ЕС ожидает "украинский синдром".В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждет уточнений от Белого дома.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на прошлой неделе заявила, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".

https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html

https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html

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в мире, украина, польша, россия, лешек миллер, дональд трамп, совет федерации рф, евросоюз, дмитрий песков