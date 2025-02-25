https://ria.ru/20250225/uitkoff-2001574637.html

Уиткофф отложил визит на Ближний Восток

Уиткофф отложил визит на Ближний Восток - РИА Новости, 25.02.2025

Уиткофф отложил визит на Ближний Восток

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:21:00+03:00

2025-02-25T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского конфликта, сообщил во вторник журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.Ранее Равид сообщал, что Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников."Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. Источник в США сообщает мне, что причина - дипломатические усилия по вопросу России и Украины", - сообщил Равид на своей странице в соцсети X.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

ближний восток

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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