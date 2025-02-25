Уиткофф отложил визит на Ближний Восток
Уиткофф отложил визит на Ближний Восток из-за урегулирования на Украине
© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского конфликта, сообщил во вторник журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
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"Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. Источник в США сообщает мне, что причина - дипломатические усилия по вопросу России и Украины", - сообщил Равид на своей странице в соцсети X.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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