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Уиткофф отложил визит на Ближний Восток - РИА Новости, 25.02.2025
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19:21 25.02.2025 (обновлено: 19:44 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/uitkoff-2001574637.html
Уиткофф отложил визит на Ближний Восток
Уиткофф отложил визит на Ближний Восток - РИА Новости, 25.02.2025
Уиткофф отложил визит на Ближний Восток
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:21:00+03:00
2025-02-25T19:44:00+03:00
в мире
ближний восток
стив уиткофф
сша
украина
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сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского конфликта, сообщил во вторник журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.Ранее Равид сообщал, что Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников."Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. Источник в США сообщает мне, что причина - дипломатические усилия по вопросу России и Украины", - сообщил Равид на своей странице в соцсети X.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
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в мире, ближний восток, стив уиткофф, сша, украина, россия, сергей лавров, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, хамас
В мире, Ближний Восток, Стив Уиткофф, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, ХАМАС
Уиткофф отложил визит на Ближний Восток

Уиткофф отложил визит на Ближний Восток из-за урегулирования на Украине

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил свой визит в этот регион на несколько дней из-за усилий по урегулированию украинского конфликта, сообщил во вторник журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Ранее Равид сообщал, что Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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«
"Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. Источник в США сообщает мне, что причина - дипломатические усилия по вопросу России и Украины", - сообщил Равид на своей странице в соцсети X.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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В миреБлижний ВостокСтив УиткоффСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийХАМАС
 
 
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