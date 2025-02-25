Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор
Сенатор Тьюн: конгресс дал Трампу "пространство" для решения украинского вопроса
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Контролируемый Республиканской партией конгресс США предоставил администрации президента страны Дональда Трампа необходимое "пространство" для работы над завершением конфликта на Украине, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
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"Администрация пытается положить этому конец. Я полагаю, что прямо сейчас мы даем им пространство и будет видно, смогут ли они добиться разрешения войны", - сообщил он журналистам во вторник.
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При этом Тьюн отказался отвечать на вопрос представителей СМИ о том, было ли "уместно" со стороны США не поддерживать одобренный ранее Генассамблеей ООН текст антироссийской резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
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При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюции по Украине в ООН, в Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине и говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование.
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.