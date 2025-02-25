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Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор - РИА Новости, 25.02.2025
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23:51 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ssha-2001604002.html
Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор
Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор - РИА Новости, 25.02.2025
Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор
Контролируемый Республиканской партией конгресс США предоставил администрации президента страны Дональда Трампа необходимое "пространство" для работы над... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:51:00+03:00
2025-02-25T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Контролируемый Республиканской партией конгресс США предоставил администрации президента страны Дональда Трампа необходимое "пространство" для работы над завершением конфликта на Украине, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Администрация пытается положить этому конец. Я полагаю, что прямо сейчас мы даем им пространство и будет видно, смогут ли они добиться разрешения войны", - сообщил он журналистам во вторник. При этом Тьюн отказался отвечать на вопрос представителей СМИ о том, было ли "уместно" со стороны США не поддерживать одобренный ранее Генассамблеей ООН текст антироссийской резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюции по Украине в ООН, в Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине и говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование. Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джон тьюн, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, конгресс сша
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Конгресс США
Конгресс дал Трампу "пространство" по украинскому вопросу, заявил сенатор

Сенатор Тьюн: конгресс дал Трампу "пространство" для решения украинского вопроса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Контролируемый Республиканской партией конгресс США предоставил администрации президента страны Дональда Трампа необходимое "пространство" для работы над завершением конфликта на Украине, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
«
"Администрация пытается положить этому конец. Я полагаю, что прямо сейчас мы даем им пространство и будет видно, смогут ли они добиться разрешения войны", - сообщил он журналистам во вторник.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 11:50
При этом Тьюн отказался отвечать на вопрос представителей СМИ о том, было ли "уместно" со стороны США не поддерживать одобренный ранее Генассамблеей ООН текст антироссийской резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 08:29
При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюции по Украине в ООН, в Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине и говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование.
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Переговоры России и США стали значительным "шагом вперед", заявил эксперт
19 февраля, 02:34
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДжон ТьюнСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеКонгресс США
 
 
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