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В Совфеде рассказали, почему Трамп стал президентом США - РИА Новости, 25.02.2025
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16:56 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ssha-2001544368.html
В Совфеде рассказали, почему Трамп стал президентом США
В Совфеде рассказали, почему Трамп стал президентом США - РИА Новости, 25.02.2025
В Совфеде рассказали, почему Трамп стал президентом США
Соединенные Штаты понимают, что неолиберальный путь ведёт страну к катастрофе, поэтому появляются такие лидеры, как президент США Дональд Трамп, это создает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты понимают, что неолиберальный путь ведёт страну к катастрофе, поэтому появляются такие лидеры, как президент США Дональд Трамп, это создает возможности и для диалога Москвы и Вашингтона, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В чем ситуация принципиально изменилась? Изменились Соединенные Штаты Америки. Это не просто потому, что Трамп в очередной раз зашёл в Белый дом. Это потому, что Америка, которую мы знали ещё многие десятилетия назад, она поняла, что неолиберальный путь ведёт её к катастрофе. И в порядке самосохранения она на первый план выставила лидеров, таких как Дональд Трамп и люди, которые сейчас вместе с ним – (вице-президент США Джей-Ди) Вэнс и другие, (предприниматель Илон) Маск, между прочим, не случайно там", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". То есть, они консолидировались вокруг этой темы, добавил он. "Какая тема? Это, естественно, политика здравого смысла. И это, естественно, как они говорят, "сделаем Америку снова великой". Для того, чтобы сделать Америку снова великой, для них необходимо целый ряд преобразований провести", - отметил он. По его словам, в том числе очищение их пространства и духовного пространства от всей этой токсичной накипи, "которая за 30 лет правления Клинтонов, Обама и Байдена там накопилась в огромном количестве". "И если они сделают то, к чему они стремятся, надо будет очень серьёзно договариваться по разным вопросам, потому что они делают все для того, чтобы быть сильными, а не делать сильными других. И на данном этапе, как мне видится, у нас есть, а такая возможность появилась, реальная практическая возможность действия сугубо с рациональных позиций", - сказал политик. Он также отметил, что у России с республиканцами гораздо больший набор традиционных ценностей, "которые мы разделяем". Кроме того, это возможность мирного существования государств с различными политическими системами. Именно из этого принципа исходит принцип суверенного равенства государств. И то предложение, которое сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня 2024 года, оно никоим образом не противоречит этому, пояснил сенатор. "Поэтому, с одной стороны, у нас возникает возможность иметь нормальный, подчёркиваю это слово, не идеальный, нормальный, взаимовыгодный, уважительный, двухсторонний диалог", - заключил парламентарий. Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а комплексный разговор, сказал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html
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россия, америка, сша, дональд трамп, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, в мире
Россия, Америка, США, Дональд Трамп, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде рассказали, почему Трамп стал президентом США

Сенатор Климов: в США поняли, что неолиберальный путь ведет страну к катастрофе

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты понимают, что неолиберальный путь ведёт страну к катастрофе, поэтому появляются такие лидеры, как президент США Дональд Трамп, это создает возможности и для диалога Москвы и Вашингтона, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В чем ситуация принципиально изменилась? Изменились Соединенные Штаты Америки. Это не просто потому, что Трамп в очередной раз зашёл в Белый дом. Это потому, что Америка, которую мы знали ещё многие десятилетия назад, она поняла, что неолиберальный путь ведёт её к катастрофе. И в порядке самосохранения она на первый план выставила лидеров, таких как Дональд Трамп и люди, которые сейчас вместе с ним – (вице-президент США Джей-Ди) Вэнс и другие, (предприниматель Илон) Маск, между прочим, не случайно там", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
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То есть, они консолидировались вокруг этой темы, добавил он. "Какая тема? Это, естественно, политика здравого смысла. И это, естественно, как они говорят, "сделаем Америку снова великой". Для того, чтобы сделать Америку снова великой, для них необходимо целый ряд преобразований провести", - отметил он.
По его словам, в том числе очищение их пространства и духовного пространства от всей этой токсичной накипи, "которая за 30 лет правления Клинтонов, Обама и Байдена там накопилась в огромном количестве".
"И если они сделают то, к чему они стремятся, надо будет очень серьёзно договариваться по разным вопросам, потому что они делают все для того, чтобы быть сильными, а не делать сильными других. И на данном этапе, как мне видится, у нас есть, а такая возможность появилась, реальная практическая возможность действия сугубо с рациональных позиций", - сказал политик.
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Он также отметил, что у России с республиканцами гораздо больший набор традиционных ценностей, "которые мы разделяем".
Кроме того, это возможность мирного существования государств с различными политическими системами. Именно из этого принципа исходит принцип суверенного равенства государств. И то предложение, которое сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня 2024 года, оно никоим образом не противоречит этому, пояснил сенатор.
"Поэтому, с одной стороны, у нас возникает возможность иметь нормальный, подчёркиваю это слово, не идеальный, нормальный, взаимовыгодный, уважительный, двухсторонний диалог", - заключил парламентарий.
Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а комплексный разговор, сказал президент РФ Владимир Путин.
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