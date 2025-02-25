https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html

"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России

"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России - РИА Новости, 25.02.2025

"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России

США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:36:00+03:00

2025-02-25T09:36:00+03:00

2025-02-25T12:23:00+03:00

в мире

россия

сша

саудовская аравия

сергей лавров

юрий ушаков

кирилл дмитриев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times."Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", — говорится в материале.На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно и о подготовке новых встреч.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html

россия

сша

саудовская аравия

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, санкции в отношении россии, российский фонд прямых инвестиций