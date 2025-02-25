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"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России - РИА Новости, 25.02.2025
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09:36 25.02.2025 (обновлено: 12:23 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html
"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России
"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России - РИА Новости, 25.02.2025
"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России
США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:36:00+03:00
2025-02-25T12:23:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
сергей лавров
юрий ушаков
кирилл дмитриев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times."Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", — говорится в материале.На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно и о подготовке новых встреч.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, санкции в отношении россии, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Санкции в отношении России, Российский фонд прямых инвестиций
"Уже скоро". СМИ рассказали, что США сделают для России

FT: США скоро могут снять санкции с России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times.
«
"Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", — говорится в материале.
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Вчера, 17:07
На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно и о подготовке новых встреч.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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В миреРоссияСШАСаудовская АравияСергей ЛавровЮрий УшаковКирилл ДмитриевСанкции в отношении РоссииРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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